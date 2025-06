Como Treinar o Seu Dragão resgata a magia da animação no live-action

A fórmula dos live-actions muitas vezes gera receios entre os fãs mais dedicados das animações originais. Quando anunciado, o live-action de Como Treinar o Seu Dragão levantou questionamentos: seria necessário refazer uma história tão fresca e amada? No entanto, ao estrear nos cinemas nesta quinta-feira (12), o filme apresenta uma adaptação certeira, que preserva a magia da obra original sem forçar inovações desnecessárias.

O enredo não faz malabarismos, mantendo-se fiel ao que foi estabelecido em 2010. Soluço (Mason Thames), o jovem viking que se vê em conflito com a tradição de sua aldeia, estabelece uma amizade improvável com o dragão Banguela. A essência da história permanece a mesma, mas é na forma como ela é recontada, com a humanização de momentos e a expressividade dramática dos personagens, que se encontra o toque de brilho. A conexão de Soluço com o dragão ganha uma camada extra de emoção, amplificada pela presença dos atores reais, conferindo à trama um impacto ainda mais profundo.

Entre os aspectos mais elogiáveis, a escolha do elenco se destaca. Thames, com sua expressividade juvenil, preserva a essência do Soluço original, enquanto Nico Parker, com uma Astrid mais madura e emocionalmente complexa, traz uma versão mais rica da personagem. Juntos, formam uma química sutil e profunda, similar à parceria de Tom Holland e Zendaya nos filmes do Homem-Aranha, sem precisar de grandes gestos. A interpretação de Gerard Butler como Stoico também merece destaque, dando vida a um pai com nuances engraçadas e tocantes, distantes da versão mais estereotipada da animação.

Os dragões, naturalmente, eram uma das maiores expectativas. O filme acerta ao conferir credibilidade visual a eles, preservando a fofura da animação sem cair na armadilha do realismo excessivo. A tecnologia usada na criação de Banguela e seus amigos voadores oferece um visual dinâmico, mas sem perder o encanto que cativou o público anos atrás. Quando Banguela olha para Soluço, com seus grandes olhos expressivos, a sensação de magia permanece intacta, talvez até mais intensa, agora que tudo parece “real”.

No entanto, o live-action peca por não explorar mais profundamente os personagens coadjuvantes. Fica a sensação de que histórias menores, como a de Astrid ou Melequento (Gabriel Howell), poderiam ter sido mais desenvolvidas. O filme apresenta algumas pinceladas desses novos elementos, mas nunca vai além do superficial. Talvez essa seja uma oportunidade deixada para o futuro, especialmente com a sequência já confirmada.

É uma pena, pois a trama tem potencial para um desenvolvimento mais profundo dos conflitos e das relações dentro da aldeia. Contudo, o filme entende que não precisa se reinventar para ser eficaz; ele aposta no que já funcionava. A história de aceitação e amizade entre um viking e um dragão é universal e continua a encantar, seja em animação ou com atores reais. Esse conservadorismo pode ser visto como uma falha por quem deseja algo mais ousado, mas não há como negar que ele funciona.

O resultado final é uma adaptação que, embora não traga grandes inovações narrativas, consegue agradar ao público por se manter fiel à sua origem. Para os fãs de Como Treinar o Seu Dragão, a proposta é certeira: um filme que resgata o encanto da animação, traz de volta a nostalgia e ainda emociona com sua simplicidade.

Conclusão

Em um mercado saturado de remakes, Como Treinar o Seu Dragão oferece um raro exemplo de como manter o que há de mais bonito e simples na animação, sem se perder nas complexidades de um live-action desnecessário. A mensagem de amizade, aceitação e superação, que já emocionou gerações, é transmitida novamente com suavidade e afeto, mantendo a franquia viva e relevante.

Ficha Técnica

Direção: Dean DeBlois;

Roteiro: Dean DeBlois;

Elenco: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Hary Trevaldwyn, Bronwyn James, Nick Frost;

Gênero: Ação, Fantasia;

Duração: 125 minutos;

Distribuição: Universal Pictures;

Classificação indicativa: 10 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z