Veja o que fazer no fim de semana no DF

Se você não vai ao show da Lady Gaga neste sábado, o Distrito Federal oferece diversas opções para curtir o fim de semana. Um dos destaques é o Festival Micarê, clássico da capital, que acontece sexta e sábado no estacionamento da Arena BRB. Já no CICB, a dupla Victor e Leo retorna aos palcos com sucessos dos anos 2000, também no sábado.

Para os fãs de MPB, o espetáculo “Elis por Elas” presta homenagem a Elis Regina no tradicional Clube do Choro. Quem prefere dança pode aproveitar a quarta edição do Festival Brasília em Dança, que oferece workshops e competições de sexta a domingo.

Os amantes do samba têm encontro marcado no Sambinha da Vila, com muito batuque e cerveja gelada. Já quem quer dançar até o amanhecer pode escolher entre o Criolina Funk, o Flashback Dance ou o Desmantelo, festas que prometem música boa e muita animação.

Festival Micarê

Um dos festivais mais famosos da capital está de volta! Com um line-up que conta com Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva, Tomate, Durval Lelys, Timbalada, Rafa e Pipo entre os dois dias de festa, o evento promete muito axé e trios elétricos para todos se divertirem.

O festival de 2025 comemora os 40 anos do Axé Music com mais estrutura do que antes, além dos clássicos abadás para personalizar e dos copos exclusivos para quem comprou o passaporte.

Festival Micarê

Quando: 2 e 3 de maio de 2025, sexta e sábado, a partir das 17h

Onde: Estacionamento do estádio Arena BRB

Ingressos: pontos de venda presencial e online (checar no site)

Victor e Leo

A dupla de irmãos do sertanejo volta aos palcos do DF. O show, que deveria ter ocorrido em 2024 e foi adiado, acontece neste sábado no Centro Internacional de Convenções do Brasil com esquema de mesas na plateia para maior conforto de todos.

Victor e Leo fizeram muito sucesso no início dos anos 2000 com hits como Borboleta, Lembranças de amor, Deus e eu no sertão, Fada e Vida boa, mas entraram em hiato em 2018, anunciando a volta aos palcos no fim de 2023. Desde então, eles vem lotando shows ao redor do Brasil com a nova turnê.

Victor e Leo no CICB

Quando: 3 de maio de 2025, sábado, às 21h

Onde: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB

Ingressos: mesa de 4 pessoas a partir de R$1600,00 no site

Elis por Elas

Para quem curte MPB, o espetáculo “Elis por Elas”, uma homenagem à inesquecível Elis Regina vai acontecer no Clube do Choro neste sábado.

O show reúne talentosas musicistas da cena brasiliense: Litieh (voz), Paula Zimbres (baixo), Iara Gomes (piano) e Luciana de Oliveira (bateria), que interpretam os grandes sucessos da cantora, celebrando sua obra e legado na música brasileira.

Elis por Elas

Quando: 3 de maio de 2025, sábado, às 20h30

Onde: Clube do Choro

Ingressos a partir de R$ 30,00 no site

Festival Brasília em Dança

A 4ª edição do Festival Brasília em Dança é neste final de semana e a programação conta com workshops e apresentações de diversos estilos. Entre balé, jazz, contemporâneo, sapateado, estilo livre e danças populares e urbanas, o evento promete um espetáculo para o público.

Organizado e protagonizado pela Flyer Cia de Dança, que nasceu em meio a pandemia, o festival é a mostra dos alunos da escola, além de promover a competição saudável entre os dançarinos.

Festival Brasília em Dança

Quando: 1 a 4 de maio, às 21:30h

Onde: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos a partir de R$ 390,00 pela bilheteria digital

Criolina funk

Soul Funk, Samba Funk, Reggae Funk, Latin Funk, Future Funk… Não importa qual estilo de funk, a festa Criolina na Lobby tem todos os estilos. O setlist desta edição conta com os clássicos DJs Barata e Pezão, além de convidados como Mak e Paula Torelly.

Com 20 anos de Sistema Criolina recém completados em abril, essa festa que já é clássica em Brasília também vai ganhar os palcos do Funn Festival dia 16 de maio.

Criolina Funk

Quando: 2 de maio, a partir das 22h

Onde: Lobby, Centro Comercial Amazonas, Asa Sul

Ingressos grátis até meia noite, retirada pelo site

Flashback Dance

Para quem busca um ambiente aconchegante e músicas icônicas que marcaram época, a Flashback Dance é o lugar certo. Com um setlist dançante, o evento ainda conta com nomes como Luiz Antony, Elvira e Baesa.

O local ainda tem bar com bebidas clássicas e muito espaço para dançar com os amigos.

Flashback Dance

Quando: 3 de maio, a partir das 22h

Onde: Centro Comercial Amazonas, Asa Sul

Ingressos grátis até meia noite, retirada pelo site

Sambinha da Vila

A mais nova edição do Sambinha da Vila acontece neste sábado e a programação conta com Ane Eoketu, Valerinho Xavier, Márcio Marinho, Breno Alves, Dudu 7 e Lene Black.

Além de muito samba, o evento ainda vai oferecer cerveja gelada, caipirinha e petiscos

Sambinha da Vila

Quando: 3 de maio, a partir das 17h

Onde: Brasília Motonáutica Clube

Ingressos por R$ 30,00 no site

Desmantelo da Worlld

A casa Worlld Brasília vai receber neste sábado nomes como DeáVele Santos, Piseiro do Barão e Gui Detona para uma festa open cerveja e caipirinha até 23h.

É possível retirar os ingressos pelo Sympla, e os aniversariantes da semana conseguem retirar um ingresso que dá direito a uma garrafa de Smirnoff 600ml de graça.

Desmantelo

Quando: 2 de maio, às 21h

Onde: Worlld Brasília (SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145)

Ingressos grátis até às 23h e R$ 25,00 após no site