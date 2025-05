MMA nacional, campanha de leite materno, teatro e cinema acessível marcam a programação do fim de semana

O fim de semana em Brasília oferece uma programação diversa e acessível, com música, teatro, luta e exposições. Há opções pagas e gratuitas em várias regiões administrativas do DF, como Samambaia, Gama, Ceilândia, Vicente Pires e Plano Piloto.

Exposição móvel

Nos dias 24 e 25 de maio ocorre a segunda edição do evento Interação Corpo/Som, no Centro Cultural de Samambaia, das 14h às 22h. A mostra apresenta uma exposição móvel (o ônibus Mr. Truque), com instalações e performances de artistas da cidade, além de uma tenda, onde serão realizadas mesas de debate, oficinas e uma feira com expositores locais.

Música no Clube do Choro

A cantora, compositora e atriz Dani Machado lança o álbum autoral Ela é Assim, nesta sexta-feira (23), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). Os ingressos custam a partir de R$ 40.

Serviço

Show de lançamento do álbum “Ela é assim” – Dani Machado

Sexta, 23 de maio, às 20h30

Clube do Choro de Brasília

R$ 40 (meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento)

Arena de luta

Imagem: Divulgação

No próximo dia 24 de maio, Brasília será palco do SFT Combat 56, um dos eventos mais esperados do MMA nacional, com duelo histórico entre King Kong e Soldado. O evento contará com duas disputas valendo três cinturões e acontece na Arena Hall, em Vicente Pires, com entrada gratuita. Com entrada gratuita, o evento terá transmissão ao vivo às 17h30, nos canais SFT Combat: Pluto TV, Roku, Samsung TV Plus, TCL Channel e YouTube.

Serviço

Quando: Sábado (24)

Horário: 17h30

Onde: Arena Hall – Vicente Pires, Brasília-DF

Ingressos gratuitos neste link.

Campanha de Leite Materno

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em parceria com o Venâncio Shopping promove, até este sábado (24), a campanha “Doação de Leite Humano – Um gesto humanitário que alimenta a esperança”. A ação é realizada no térreo do shopping, com acesso liberado ao público, e tem como objetivo conscientizar sobre a importância da amamentação e incentivar a doação de leite humano.

A programação já contou, desde o dia 19, com rodas de conversa com profissionais de saúde, um stand com orientações especializadas sobre amamentação e doação, além de atividades voltadas ao bem-estar de mães e bebês e o tradicional mamaço — encontro público em que mães amamentam simultaneamente para celebrar e naturalizar o ato em espaços públicos. Veja a programação:

– 24 de maio das 10h às 16h (estande educativo): Orientações e apoio sobre amamentação e doação de leite humano.

– 24 de maio (Encerramento): Roda de conversa, mamaço e café da manhã para as mães cadastradas nos bancos de Leite Materno de Brasília.

Serviço

Campanha “Doação de Leite Humano – Um gesto humanitário que alimenta a esperança”

Stand: Sexta (23) e sábado (24)

Horário: 10h às 16h

Local: Térreo do Venâncio Shopping – SCS Q 8 – Asa Sul

Teatro gratuito

O grupo Cia. Barril aborda os impactos da adolescência na vida adulta em Eternos, com entrada gratuita | Foto: Bella Montiel

Após uma temporada extensa em Ceilândia, o grupo Cia. Barril leva o espetáculo Eternos para Recanto das Emas, Gama, Taguatinga e Samambaia. Com uma abordagem sobre os impactos da adolescência na vida adulta, a temporada de 2025 estreia em 24 de maio, no CEU das Artes do Recanto das Emas, às 20h. Dia 31 de maio é a vez da Cidade dos Bonecos, no Gama, também às 20h. Em Taguatinga a apresentação será no Teatro Sesc Paulo Autran, dia 5 de junho, às 20h. A temporada se encerra no dia 21 de junho, às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia.

Todas as apresentações serão únicas, terão entrada gratuita e acessibilidade por meio de interpretação em Libras e audiodescrição. O projeto é realizado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

Serviço

24 de maio – Recanto das Emas (CEU das Artes), às 20h – Ingressos via Sympla

31 de maio – Gama (Cidade dos Bonecos), às 20h – Ingressos via Sympla

5 de junho – Taguatinga (Teatro Sesc Paulo Autran), às 20h – Ingressos via Sympla

21 de junho – Samambaia (Complexo Cultural), às 19h – Ingressos via Sympla

Classificação indicativa: 12 anos

Cinema acessível

O Cine Brasília conta com sessões especiais para os cinéfilos da capital. O filme Hiroshima, Meu Amor entra na programação da Sessão Clássicos do Cine Brasília com sessões no dia 23/5, às 20h30, e no dia 24/5, às 18h30, com ingressos promocionais no valor de R$ 5. Já no dia 24, às 14h, será apresentado o filme brasiliense Capitão Astúcia, com entrada gratuita na Sessão Acessível. O longa oferecerá janela de Libras, legendas descritivas na tela e audiodescrição no sistema de som da sala.

Espetáculo-instalação

Espetáculo do Coletivo Entre Vazios será apresentado gratuitamente em seis cidades do DF | Foto: Vanessa Acioly

Com o título Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá, o espetáculo-instalação realizado pelo Coletivo Entre Vazios, destaca histórias de mulheres pioneiras na construção de Brasília. São oito apresentações gratuitas, de 23 a 31 de maio, em seis cidades do DF, sendo quatro em escolas públicas e quatro em museus, com acessibilidade garantida em parte da programação por meio de audiodescrição e intérprete de Libras. Após cada sessão, o público é convidado a conhecer as histórias de outras mulheres, a partir da fruição da instalação cênica formada e ver de perto todos os objetos disparadores das memórias, proporcionando um encontro entre memória, afeto e presença.

Outro equipamento cultural que recebe o espetáculo é o Museu do Catetinho, com sessões nos dias 24 e 25. A montagem conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e também percorre escolas públicas em Planaltina, Paranoá, Gama e Ceilândia.

Veja a programação:

23/5 – 19h30 – Centro Educacional Incra 09 (Ceilândia)

24/5 – 17h30 – Museu do Catetinho (sessão com Libras e audiodescrição)

25/5 – 17h30 – Museu do Catetinho

26/5 – 19h30 – Centro Educacional Engenho das Lajes – CEDEL (Gama)

28/5 – 19h30 – PAD/DF (Paranoá)

29/5 – 19h30 – Centro Educacional Taquara (Planaltina)

30/5 – 17h30 – Museu Vivo da Memória Candanga – Festa em comemoração aos 35 anos do Museu

31/5 – 17h30 – Museu Vivo da Memória Candanga (sessão com Libras e audiodescrição).

*Com informações da Agência Brasília