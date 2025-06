Gilberto Gil, Funn Festival e festas juninas animam o fim de semana em Brasília

O fim de semana em Brasília promete muita diversão para todos os públicos. De festivais de música até espetáculos teatrais e festas juninas, as atrações são imperdíveis.

O Funn Festival 2025 encerra sua temporada em grande estilo neste sábado (7), com uma noite dedicada ao trap e ao rap nacional. Nomes como Djonga, BK’, PH e TZ da Coronel comandam o palco em uma verdadeira celebração da cultura urbana. Para quem busca uma programação gratuita e cheia de tradição, o Sesc Tradições Juninas chega em Ceilândia com shows de forró, quadrilhas e comidas típicas. Na sexta-feira (6), o projeto Raízes Musicais estreia no Teatro dos Bancários com uma jam session e apresentações de grandes nomes da música brasiliense, como GOG e Marcelo Café.

Os fãs de teatro têm mais de uma opção, os que gostam de drama podem assistir ao monólogo “Diário de um Louco”, estrelado por Milhem Cortaz no Teatro UNIP e os apaixonados por comédia terão o stand-up comedy apresentado por Wêlson Nunes. A música também ganha destaque com o show “Meu Escudo é o Amor”, da cantora Nicole Salmi, e a despedida dos palcos de Gilberto Gil com a turnê “Tempo Rei”, na Arena BRB. Para quem curte cerveja artesanal e cultura local, o Cerva ao Quadrado Fest reúne rótulos do DF, boa gastronomia e música brasiliense ao ar livre no Parque da Cidade. Por fim, a Expotchê inicia sua programação típica do Sul na Capital, misturando churrasco, tradição e shows para toda a família.

Gilberto Gil traz turnê “Tempo Rei” a Brasília para celebrar sua despedida dos palcos

Gilberto Gil se despede dos palcos com a turnê “Tempo Rei”, que chega a Brasília neste sábado (7). Com mais de 60 anos de carreira, o artista baiano reúne sucessos que marcaram gerações em um espetáculo sensorial e emocionante. Acompanhado por filhos e netos no palco, Gil transforma o show em uma celebração da música, do tempo e da própria vida, revisitando diferentes fases de sua trajetória — do tropicalismo ao ministério da Cultura.

“Tempo Rei” marca a última grande turnê de Gilberto Gil, que decidiu desacelerar a agenda de shows, sem deixar de produzir música. A turnê passará por nove cidades brasileiras e também terá datas nos Estados Unidos e na Europa. Em meio ao canto, poesia e reflexões sobre o tempo, o artista convida o público a viver o agora — um presente que, para ele, é onde tudo acontece.

Gilberto Gil. – Foto: Divulgação

Gilberto Gil – Tempo Rei

Data: 07/06

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos: Gil Tempo Rei Última Turnê

Trap toma conta do último fim de semana do Funn Festival 2025 com shows de Djonga, BK’, TZ da Coronel e mais

A temporada do Funn Festival 2025 chega ao fim em grande estilo neste sábado (7), com uma programação intensa voltada ao trap e ao rap nacional. O encerramento da edição será uma verdadeira celebração da cultura urbana, com apresentações de nomes como Djonga, BK’, PH, Alee, TZ da Coronel e Kyan. O festival, apresentado pela Caixa Econômica Federal, retorna às suas raízes com uma edição especial no novo bosque montado no Estacionamento 2 do Parque da Cidade, onde o friozinho típico de Brasília completa o clima acolhedor da festa.

Após semanas de intensa programação cultural e shows variados, o Funn termina com uma noite eletrizante. O rapper Djonga, um dos mais influentes do país, sobe ao palco com letras afiadas e presença marcante. BK’ traz seu estilo sofisticado e faixas poderosas de seus últimos trabalhos. O time se completa com a lírica de PH, a ousadia sonora de Alee, o estilo multifacetado de TZ da Coronel e a sonoridade introspectiva de Kyan. Além dos shows, o evento conta com ativações especiais, como a presença do mascote Funnfarrão com apoio do Guaraná Antarctica, drinks e experiências nos espaços da Spaten e Vinhos do Mundo, e uma charmosa ativação do Boticário. Tudo isso em um ambiente pensado para oferecer uma experiência completa.

Djonga. – Foto: Divulgação

Funn Festival 2025

Data: de 9 de maio de 2025 a 8 de junho de 2025

Local: Estacionamento 2, Parque da Cidade – Brasília/DF

Ingressos: www.funnfestival.com.br

Sesc Tradições Juninas agita Ceilândia com shows gratuitos e muito forró

O clima de São João vai tomar conta de Ceilândia nesta sexta (6) e sábado (7) com o início do circuito Sesc Tradições Juninas, uma das maiores celebrações juninas do DF. A festa será realizada na unidade do Sesc localizada na QNN 27, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O evento promete diversão para todas as idades com barraquinhas, comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras e grandes shows.

Na sexta-feira, a partir das 18h, quem abre os trabalhos é a cantora Jú Marques, um dos grandes nomes do momento, conhecida por suas serestas e pelo sucesso do seu novo DVD “Seresta Internacional”, gravado na Feira de Ceilândia. Já no sábado, o palco será dominado pelo forró e piseiro com Leon Correia, a cantora potiguar Juliana Linhares — que traz o repertório do elogiado álbum Nordeste Ficção — e o fenômeno Matheus Fernandes, com hits como “Baby Me Atende” e “Balanço da Rede”. A programação promete muito arrasta-pé, diversão em família e celebração da cultura nordestina.

Foto: Divulgação

Sesc Tradições Juninas

Data: 06 e 07 de junho (18 às 22h)

Local: Sesc Ceilândia – QNN 27, Área Especial – lote B, Ceilândia Norte – Brasília DF

Entrada: Gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Wêlson Nunes apresenta Stand-Up comedy em Brasília

Neste sábado (7), às 20h, o humorista Wêlson Nunes apresenta seu espetáculo solo “Patrocinado por Mike, C&Lá e Craro” na Escola Parque 308 Sul, em Brasília. Natural de Cabo de Santo Agostinho (PE), Wêlson começou no teatro ainda na infância e, desde 2019, vem se destacando no stand-up comedy nacional. Entre suas conquistas, estão o 1º lugar no Concurso de Novos Talentos da Casa da Comédia Carioca e o prêmio de Humorista da Noite no Hillarius Comedy Club, em São Paulo.

O show, com duração de aproximadamente uma hora, traz reflexões bem-humoradas sobre a vida adulta, a experiência de um nordestino em outras regiões do Brasil e observações cômicas sobre os cariocas, tudo sob a perspectiva única de Wêlson. Com classificação livre, o espetáculo promete agradar a públicos de todas as idades.

Foto: Divulgação

Wêlson Nunes – Stand-Up Comedy

Data: 07/06

Horário: 20h

Local: Escola Parque 308 Sul – Asa Sul, Brasília/DF

Classificação: Livre

Ingressos: WÊLSON NUNES – Stand Up Comedy em Brasília – Sympla

Nicole Salmi traz show “Meu Escudo é o Amor” para Brasília

Após temporadas de sucesso com ingressos esgotados em Goiânia e São Paulo, a cantora e compositora paulistana Nicole Salmi traz pela primeira vez a Brasília o show autoral “Meu Escudo é o Amor”, no dia 6 de junho, às 20h, no Teatro Sesc Silvio Barbato. A apresentação é uma celebração ao feminino, à sororidade e à força transformadora do amor.

Nicole, representante da nova geração de mulheres compositoras brasileiras, é reconhecida por sua consistência artística, consciência social e sensibilidade. No palco, ela interpreta canções do álbum “Ainda dá Tempo” – que conta com participações de Toninho Ferragutti e Marcelo Mariano – além de faixas já conhecidas por seus fãs, como “Guerreiro”, “Mãe Lua” e “Xangô”. Para essa apresentação especial, Nicole será acompanhada por Kalyani na percussão, Gabriel Moreira na harpa e o brasiliense Sat Geet no violão de 7 cordas.

Nicole Salmi. – Foto: Divulgação

Nicole Salmi – Show “Meu Escudo é o Amor”

Data: 06/06

Horário: 20h às 22h

Local: Teatro Sesc Silvio Barbato – Brasília/DF

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: SHOW NICOLE SALMI EM BRASÍLIA em Brasília – Sympla

Cerva ao Quadrado Fest celebra cerveja artesanal, música e cultura local com entrada gratuita em Brasília

O Cerva ao Quadrado Fest chega com tudo neste fim de semana, ocupando o Estacionamento 3 do Parque da Cidade. Gratuito, ao ar livre, pet e family friendly, o festival promete ser um verdadeiro brinde à cultura cervejeira do DF — com mais de 100 rótulos artesanais de 18 cervejarias locais, além de gastronomia variada e uma trilha sonora 100% brasiliense.

Além das cervejas, IPAs e sours, o público poderá saborear cortes especiais de carne no comando do 061 BBQ, hambúrgueres artesanais do Mercado BBQ e embutidos da Martino Charcutaria, todos com aquele toque especial que harmoniza com uma boa cerveja local. A proposta é oferecer uma experiência plural, segura e divertida para toda a família — com espaço para pets, crianças e, claro, cervejeiros de plantão.

A música também marca presença com força: a programação inclui Banda Max, Old is Cool, MV Trio, Paula Nunes & Passo Largo, e DJ Maffra, que comanda os intervalos com brasilidades e grooves perfeitos para manter o clima lá no alto. Além de curtir, os visitantes ainda acompanham a divulgação dos vencedores da Copa Cerveja Brasil 2025 – Etapa Centro-Oeste, organizada pela Abracerva.

Foto: Divulgação

Cerva ao Quadrado Fest

Local: Estacionamento 3 do Parque da Cidade

Datas: 07/06 e 08/06

Horário: Das 10h às 22h

Entrada: Gratuita

Pet friendly

Raízes Musicais estreia com jam session, coquetel solidário e shows mensais no Teatro dos Bancários

Com abertura marcada para esta sexta-feira (6), o projeto Raízes Musicais chega ao Teatro dos Bancários com a proposta de valorizar a música autoral brasiliense e abrir espaço para artistas da cidade, novos e consagrados. A estreia reúne nomes como GOG, Pé de Cerrado, Marcelo Café, Flor Furacão, Rênio Quintas e Célia Porto em uma noite com jam session, bate-papos, exposições e coquetel assinado pelo restaurante solidário Via Satélite, mantido por alunos da Gastronomia Periférica. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla e são limitados a 100 pessoas.

Idealizado pelo maestro Rênio Quintas, o projeto realiza shows mensais até dezembro, sempre no Teatro dos Bancários. A programação traz Alberto Salgado no dia 4 de julho; Célia Porto e Rênio Quintas em 8 de agosto; Marcelo Café em 12 de setembro; Pé de Cerrado em 3 de outubro; GOG em 20 de novembro; e Flor Furacão encerrando a temporada em 18 de dezembro. Mais que uma agenda cultural, Raízes Musicais se propõe a criar uma escuta atenta e um espaço de celebração da identidade sonora da cidade.

Célia Porto. – Foto: Divulgação

Projeto Raízes Musicais

Data de abertura do projeto: 06/06

Horário: 18h30

Entrada: franca

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/raizes-musicais/2974239



Show de Alberto Salgado: 04/07, sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro dos Bancários – 314/315 sul

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia solidária)

Vendas: Via Sympla

Milhem Cortaz apresenta monólogo sobre loucura e exclusão no Teatro UNIP

Neste fim de semana, Brasília recebe “Diário de um Louco”, primeiro monólogo de Milhem Cortaz, no Teatro UNIP. Com direção de Bruce Gomlevsky, a montagem adapta o conto do escritor russo Nikolai Gogol (1809–1852) e retrata a degradação mental de um funcionário público apaixonado pela filha do chefe. A peça venceu os prêmios de Melhor Cenário e Melhor Música no FITA, e rendeu ao ator indicações ao Prêmio Shell e ao APTR.

Com humor ácido e toques de surrealismo, a encenação aposta na fisicalidade e potência cênica de Cortaz para conduzir o público pela mente fragmentada do protagonista, um homem comum que perde o contato com a realidade. A peça discute saúde mental e a invisibilidade social, temas urgentes em um mundo onde a loucura muitas vezes é consequência do abandono.

Milhem Cortaz em Diário de um louco. – Foto: Priscila Prade

Diário de um louco

Local: Teatro UNIP (913 Sul)

Temporada: 07/06 e 08/06

Horários: sábado, às 18h e 20h; e domingo, às 17h e às 19h30

Ingressos: DIÁRIO DE UM LOUCO em Brasília – Sympla

32ª Expotchê celebra a cultura gaúcha com churrasco, música e tradição

De 6 a 15 de junho, o Pavilhão do Parque da Cidade será palco da 32ª Expotchê, que transforma Brasília em um reduto da cultura gaúcha. Este ano, a grande novidade é o Churras Tchê, 1º Festival de Churrasco da feira, sob curadoria da assadora Clarice Chwartzmann. Com três palcos culturais, o evento reúne atrações como Nenhum de Nós, Renato Borghetti e o Grupo Tholl, além de espaços temáticos como a Praça do Chimarrão, do Vinho, do Pão e do Chocolate. O público também poderá aproveitar os estandes com moda, artesanato, produtos coloniais e gastronomia típica do Sul.

A Expotchê é realizada pela Rome Eventos e já se tornou tradição na capital desde 1992. Em 2025, espera milhares de visitantes em uma experiência que mistura sabores, história e celebração. O evento valoriza os produtores da agroindústria familiar e traz representantes de dezenas de cidades gaúchas. A ambientação e a distribuição dos espaços proporcionam uma viagem sensorial pelos costumes do Rio Grande do Sul, reforçando o orgulho das raízes e o espírito de confraternização que move a cultura sulista.

Expotchê. Foto: Divulgação

32ª Expotchê

Data: 06 a 15 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De segunda a quinta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

De sexta a domingo: das 11h às 23h

Indicação: livre

Ingressos: Expotchê