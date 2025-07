Fim de semana no DF reúne música, teatro e festas tradicionais

O fim de semana no Distrito Federal traz uma programação rica e variada para todos os gostos. A temporada do Na Praia Festival segue com grandes shows de Alcione, Diogo Nogueira, Leci Brandão, Wesley Safadão e Vintage Culture, entre outros, até domingo (6) no Setor de Clubes Sul. Quem prefere as festas juninas pode aproveitar o Arraiá do Minas Brasília Tênis Clube, que acontece na sexta (4) e sábado (5) com forró, quadrilhas e comidas típicas, além do Festival Brasilidade Candanga no Jardim Botânico, que celebra a diversidade cultural local com artistas do DF e do Brasil.

Além disso, Brasília também recebe espetáculos importantes neste fim de semana. A banda Selvagens à Procura da Lei apresenta seu rock autoral no Infinu Comunidade Criativa, enquanto a comédia Intimidade Indecente, com Eliane Giardini e Marcos Caruso, estreia no Teatro Royal Tulip. Na sexta-feira (4), o violonista Alberto Salgado abre o projeto Raízes Musicais no Teatro dos Bancários, com um show que antecede sua turnê internacional. Com essa variedade de eventos, a cidade oferece cultura, diversão e tradições para públicos de todas as idades.

Na Praia Festival 2025 mantém energia com shows de Alcione, Wesley Safadão e mais

Depois de um primeiro fim de semana que reuniu milhares de pessoas, o Na Praia Festival 2025 segue a todo vapor neste fim de semana. O festival traz nesta sexta-feira grandes nomes como Alcione, Diogo Nogueira e Leci Brandão; no sábado, Wesley Safadão e Natanzinho Lima se apresentam; e no domingo, o público curte música eletrônica com Vintage Culture, Doozie e Jackson. A edição deste ano tem como tema a Itália, com cenografia inspirada em cidades como Veneza e Roma, incluindo um palco inspirado no Coliseu.

Em sua nona edição, o festival conta com mais de 100 atrações musicais até setembro, consolidando-se como um dos principais eventos de entretenimento do país.

Foto: Divulgação

Na Praia Festival 2025 – Itália

Data: 27 de junho a 14 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: Na Praia Festival (Itália) – R2 com.vc

Cátia de França é atração principal do Festival Brasilidade Candanga

O Festival Brasilidade Candanga acontece neste sábado(5), no Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, em São Sebastião. Gratuito e aberto ao público, o evento celebra a diversidade cultural do Distrito Federal com uma programação musical que reúne ritmos como forró, chorinho, música caipira e samba de coco. A grande atração é a cantora paraibana Cátia de França, referência da música popular brasileira, que apresenta um show inédito ao lado de músicos da cena local.

Entre os destaques da programação estão Carol Carneiro, com repertório autoral e releituras da tradição popular; o grupo Cerradims, que lança o álbum Cerrado Cerradinho e participa do show de Cátia; o Choro no Eixo, representando o chorinho brasiliense; e Dayane Reis, com modas de viola e influências sertanejas. O festival reforça o orgulho pela identidade candanga, promovendo encontros musicais que unem tradição, diversidade e memória cultural.

Catia de França. Foto: Murilo Alvesso

Festival Brasilidade Candanga

Data: 5 de julho de 2025, das 15h às 22h30

Local: Centro de Práticas Sustentáveis – Jardim Botânico / São Sebastião – DF

Entrada: Gratuita (sujeita à lotação de 300 pessoas)

Classificação: Livre

Meriele e Forró Cobogó comandam o Arraiá do Minas Brasília neste fim de semana

O Minas Brasília Tênis Clube promove, neste fim de semana, a tradicional festa junina Arraiá do Minas. A programação traz shows ao vivo, quadrilhas, comidas típicas e muito forró para animar o público de todas as idades. Na sexta-feira, Meriele e Banda e Raízes do Sertão sobem ao palco; no sábado, a festa fica por conta do Forró Cobogó e Dennis Viola.

Foto: Divulgação

Arraiá do Minas

Data: 4 e 5 de julho de 2025

Horário: A partir das 19h

Local: Minas Brasília Tênis Clube – Brasília/DF

Ingressos: www.sympla.com.br/evento/arraia-do-minas/3006619

Alberto Salgado se apresenta em Brasília antes de turnê internacional

Nesta sexta-feira (4), Alberto Salgado se apresenta no Teatro dos Bancários, em Brasília, para abrir o projeto Raízes Musicais. Vencedor do 28º Prêmio da Música Brasileira, o violonista e compositor apresenta seu novo álbum, Tutorial de Ebó, que mescla o violão clássico com ritmos afro-brasileiros como capoeira, baião e xaxado. A apresentação marca um momento importante antes da turnê internacional que o artista fará em 2025 por países da Europa e África, onde sua obra é reconhecida e apreciada.

O projeto Raízes Musicais, idealizado pelo maestro Rênio Quintas, busca valorizar a produção musical do Distrito Federal, promovendo encontros entre artistas locais de destaque. Além de Alberto Salgado, a programação traz ainda outros nomes importantes da cena brasiliense ao longo do ano, fortalecendo a cena cultural da cidade e promovendo a música autoral com espaço e reconhecimento.

Alberto Salgado. Foto: Divulgação

Projeto Raízes Musicais – Show com Alberto Salgado

Data: 4 de julho de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro dos Bancários (314/315 Sul – Brasília/DF)

Ingressos: www.sympla.com.br/evento/alberto-salgado-e-banda/3002528

Selvagens à Procura da Lei apresenta álbum “Y” em show em Brasília

A banda cearense Selvagens à Procura da Lei, liderada por Gabriel Aragão, traz a Brasília seu quinto álbum de estúdio, Y, já lançado pela Orangeira Music. Gravado durante o hiato da banda, o disco é um trabalho pessoal que fala sobre rupturas e a necessidade de seguir em frente, com muito rock e emoção. Com nova formação, o grupo retorna aos palcos para apresentar as músicas do álbum e reafirmar a força do rock brasileiro.

O show acontece neste sábado (5), na Infinu Comunidade Criativa, localizada na Asa Sul. Será uma oportunidade para o público conhecer ao vivo as canções de Y e celebrar o reencontro da banda com seus fãs em uma apresentação cheia de energia.

Selvagens À procura de lei. Foto: Igor de Melo

Selvagens à Procura da Lei – Show de lançamento do álbum Y

Data: 5 de julho de 2025

Horário: 20h às 23h59

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67, Asa Sul, Brasília – DF

Mais informações: https://shotgun.live/pt-br/events/selvagensaprocuradaleiembrasilia

Eliane Giardini e Marcos Caruso estrelam a peça “Intimidade Indecente” em Brasília

A comédia Intimidade Indecente, escrita por Leilah Assumpção e dirigida por Guilherme Leme Garcia, estreia em Brasília no dia 4 de julho, no Teatro Royal Tulip, para uma curta temporada de seis apresentações até o dia 6. A peça retrata a história de um casal que se separa aos 60 anos, mas que continua se reencontrando ao longo do tempo, reconhecendo-se mutuamente como cúmplices inseparáveis.

Os atores Eliane Giardini e Marcos Caruso, que ganharam grande popularidade interpretando um casal na novela Avenida Brasil, mostram no palco a química que conquistou o público. A trama acompanha quatro momentos importantes dessa relação que, mesmo marcada pela separação, permanece viva e cheia de afinidade, refletindo sobre amor, companheirismo e os laços que perduram além do casamento.

Intimidade Indecente. Foto: Divulgação

Intimidade Indecente

Local: Teatro Royal Tulip, Hotel Royal Tulip Alvorada (SHTN Trecho 1)

Temporada: dias 4, 5 e 6 de julho

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/105607/d/320536/s/2183843

Duração: 80 minutos

Classificação: não recomendado para menores de 14 anos

Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo, não havendo a devolução de valores ou troca de ingressos para outra data

Violada do Quadradin reúne vozes da música sertaneja nesta sexta

Nesta sexta-feira (4), o Deck do Salão A da AABB será palco de mais uma edição da Violada do Quadradin, evento dedicado à música sertaneja raiz em Brasília. A partir das 19h, o público poderá curtir mais de quatro horas de moda de viola, repertório autoral e clássicos do gênero, em um ambiente intimista às margens do Lago Paranoá. A programação reúne nomes em ascensão na cena local, como Igor e Walace, Theus (ex-The Voice), Lucas Melo, Tiagão, Milene Cristina e Luciano Augusto, além de participações especiais surpresa.

Idealizada pelo coletivo cultural Quadradin, a Violada busca valorizar os talentos da cidade e manter viva a essência sertaneja. A experiência se completa com o bar oficial assinado pelo Primeiro Bar, que oferece petiscos e drinks autorais. Com iluminação cênica e o charme natural do lago ao fundo, o evento promete uma noite acolhedora e cheia de tradição.

Milene Cristina. Foto: Divulgação

Violada do Quadradin

Data: 4 de julho (sexta-feira)

Horário: A partir das 19h

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul – Brasília/DF

Ingressos: Violada do Quadradin – Deck AABB em Brasília – Sympla

Classificação etária: 18 anos