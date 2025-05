Fim de semana cultural na Agenda Brasília

O fim de semana em Brasília promete muita diversão para todos os públicos. De festivais de música até exposições em museus, as atrações são imperdíveis.

Chegando ao seu penúltimo fim de semana, o Funn Festival entra em clima de Festa Junina e conta com apresentações de nomes como Elba Ramalho e Gustavo Mioto. No mesmo dia, os fãs de comédia têm um encontro marcado com o humorista Emerson Ceará, que realiza seu show “Para-Raio de Maluco”. No sábado, a companhia de dança Cia Have Dreams apresenta o espetáculo “A capital: Vivências Candangas”. Para os amantes de ciência, o Museu das Ilusões exibe uma experiência lúdica e interativa.

Ainda no sábado, Brasília recebe “Broadway Nights – O Musical”, que apresenta os maiores hits da Broadway. No mesmo dia, os fãs da cultura geek terão a chance de assistir ao “Star Wars Day”, que homenageia a franquia em forma de orquestra, com entrada gratuita. Para os pequenos, a escola Parque da 308 sul prepara uma apresentação sobre Miles Morales, o Homem-Aranha dos desenhos animados.

O clima junino vai invadir Brasília no penúltimo fim de semana do Funn Festival. Nos dias (30) e (31) deste fim de semana, o Estacionamento 2 do Parque da Cidade será palco de grandes nomes como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zeca Baleiro, Dorgival Dantas, Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e o grupo Fica Comigo. Já no domingo, 1º de junho, o line-up 100% feminino traz a potência de Luedji Luna, Rachel Reis e o trio Samba com Elas (Luciana Mello, Roberta Sá e Leci Brandão), em uma celebração à música brasileira em suas mais diversas formas.

Além dos shows, o público poderá aproveitar experiências incríveis com as ativações de marcas como Guaraná Antarctica, Giraffas, Spaten, Vinhos do Mundo e O Boticário, além de gastronomia típica, chope gelado e espaço infantil. Um fim de semana para curtir com toda a família, celebrar a tradição do São João e viver momentos inesquecíveis no maior festival de inverno do Brasil!

Foto: Divulgação/Funn Festival

Data: de 9 de maio de 2025 a 8 de junho de 2025

Local: Estacionamento 2, Parque da Cidade – Brasília/DF

Funcionamento:

Sexta – 18h à 2h

Sábado – 18h à 2h

Domingo – 8h às 23h

Ingressos: www.funnfestival.com.br

O humorista Emerson Ceará está de volta com seu novo show solo “Para-Raio de Maluco”, um mergulho hilário no caos das situações mais absurdas que já viveu. De encontros bizarros a histórias que parecem mentira, ele mostra que tem um dom especial para atrair gente maluca — e, claro, transformar tudo em piada com seu estilo direto e sem filtros.

Este é o oitavo solo da carreira de Emerson, que se firma como um dos grandes nomes da comédia brasileira. Dono de um humor ácido, histórias para maiores e uma maneira única de arrancar gargalhadas, ele conquista plateias por todo o país e reafirma por que seus fãs não perdem nenhum espetáculo.

Foto: Divulgação

Data: 30/05

Horário: 19h30 e 21h30

Local: Teatro UNIP Brasília

Endereço: SGAS 913, Brasília – Distrito Federal

Ingressos: Emerson Ceará em Brasília/DF | Para-Raio de Maluco em Brasília – Sympla

Museu das Ilusões brinca com a ciência no Pátio Brasil Shopping

Inspirado nos grandes museus de ciências e ilusão de ótica do mundo, o Museu das Ilusões é o primeiro do tipo na América Latina. A experiência é lúdica, interativa e cheia de diversão, oferecendo ao público momentos que desafiam a realidade enquanto apresentam conceitos fascinantes sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a intrigante relação entre tempo, espaço e consciência.

A atração é perfeita para quem busca diversão e fotos incríveis, com espaços instagramáveis e ambientes que rendem cliques e vídeos surpreendentes. Além de entreter, o museu é uma excelente opção para escolas e atividades educativas, tornando-se um passeio inesquecível que mistura ciência e diversão enquanto faz a mente brincar.

Foto: Divulgação

Período: 28 de maio a 29 de junho

Horário: Terça a sábado, das 10h às 22h (entrada permitida até 21h; venda até 21h)

Domingos e feriados, das 13h às 19h (entrada permitida até 18h; venda até 18h)

Local: Pátio Brasil Shopping – Piso P2

Endereço: SCS Q. 7, Bloco A, Brasília – Distrito Federal

Ingressos: MUSEU DAS ILUSÕES | Brasília em Brasília – Sympla

A companhia de dança Cia. Have Dreams chega à Ceilândia com o espetáculo “A Capital: Vivências Candangas”

Com 30 dançarinos e trilha sonora original, o espetáculo “A Capital: Vivências Candangas” chega ao Teatro Sesc Ceilândia com três sessões: (31) deste fim de semana às 18h, que conta com intérprete de Libras e audiodescrição e (1) de junho às 18h e 20h. A apresentação retrata a história dos trabalhadores que construíram Brasília em 1000 dias, mostrando fatos pouco conhecidos como o massacre da Pacheco Fernandes e a inundação da Vila Amaury.

Financiada pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF, a obra mistura dança, história e emoção para homenagear os candangos que enfrentaram condições difíceis e ficaram sem reconhecimento, abordando a luta e a esperança desses pioneiros da capital.

Foto: Divulgação

Sábado (31/05) às 18h (com intérprete de Libras e audiodescrição)

Domingo (01/06) às 18h e às 20h

Ingressos: ESPETÁCULO – A CAPITAL – VIVÊNCIAS CANDANGAS – SESC CEILÂNDIA em Brasília – Sympla

Entrada: franca

Broadway Nigths – O Musical apresenta os maiores sucessos da Broadway em Brasília

O espetáculo apresenta os maiores sucessos dos musicais e do cinema em um show 100% cantado ao vivo, com cenários, coreografias, figurinos e projeções que transportam o público para uma verdadeira noite na Broadway.

Com direção geral de Bruno Rizzo, conhecido por grandes produções como “Queen Experience In Concert” e “Elvis Experience Tribute In Concert”, e direção executiva de Daniela Schiarreta, o musical reúne artistas talentosos para oferecer uma experiência memorável e cheia de energia.

Foto: Divulgação

Data: 31 de maio

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Sala Planalto

Endereço: SDC, Brasília – Distrito Federal

Horário: Abertura das portas às 19h30 | Início do espetáculo às 20h

Ingressos: R$ 85,00 a R$ 220,00

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Ingresso Digital

Escola Parque 308 sul prepara apresentação imperdível para as crianças sobre o aclamado Homem-Aranha

As crianças têm um encontro marcado com Miles Morales, um jovem que ganha poderes após ser picado por uma aranha radioativa. Ao descobrir que existem outras versões do Homem-Aranha em diferentes universos — como Peter B. Parker, Gwen-Aranha e Aranha Noir — ele une forças com eles para enfrentar vilões perigosos e salvar o multiverso.

Com figurinos marcantes, coreografias inspiradas nos quadrinhos e muita ação, o espetáculo celebra o universo do herói favorito de crianças e adultos, oferecendo uma experiência cheia de emoção e diversão.

Foto: Reprodução

Período: 24 de maio a 8 de junho de 2025

Horário: das 17h

Local: Escola Parque 308 Sul

Endereço: SHCS EQS 307/308, Asa Sul, Brasília – Distrito Federal

Ingressos: HOMEM ARANHA NO ARANHAVERSO em Brasília – Sympla

Brasília vai virar galáxia com a orquestra “Star Wars Day” gratuita no Planetário

Neste sábado, Brasília será transformada em um cenário digno de uma galáxia muito, muito distante. O Planetário da cidade recebe o Star Wars Day, um evento gratuito que traz música clássica ao vivo, show de drones e oficinas educativas.

A iniciativa conecta cultura pop, ciência e tecnologia, oferecendo uma experiência imersiva e inédita. A Orquestra Filarmônica do Distrito Federal se apresenta com as trilhas icônicas de John Williams, acompanhada de efeitos visuais, exposição interativa e oficinas que se estendem até junho.

Foto: Divulgação

Data: 31/05

Horário: 19h

Local: Planetário de Brasília – Eixo Monumental

Entrada: gratuita

“Vou fazer de mim um mundo” comemora os 80 anos de Zezé Motta no CCBB

Em sua última semana em cartaz no CCBB Brasília, o espetáculo “Vou fazer de mim um mundo” é um verdadeiro sucesso de público, com todas as sessões esgotadas desde a estreia. No palco, Zezé Motta brilha em seu primeiro monólogo, uma homenagem aos seus 80 anos de vida e a uma carreira artística que continua a inspirar gerações de mulheres negras no Brasil. A peça é uma adaptação teatral do best-seller “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, da Dra. Maya Angelou, lançado em 1969. A obra ganha nova vida nos palcos brasileiros com dramaturgia e direção de Elissandro de Aquino.

Sobre a motivação para fazer a adaptação de um livro tão sensível para teatro, Elissandro de Aquino explica: “Me interesso pela palavra e seu poder de corroer, minar, provocar feridas, atenuar cicatrizes e sobretudo o de curar. Num momento em que as imagens se sobrepõem, a palavra, em seu sentido pleno, ganha um estado quase contemplativo, de silenciamento mesmo e de intimidade.

Identifiquei isso ao ler, pela primeira vez o “eu sei porque o pássaro canta na gaiola”. Reconheci seu efeito, seus temas tão tabus e necessários. A obra fala de uma solidão, de uma sociedade esvaziada de sentido e silenciada pelos abusos e traumas. Entretanto também aponta o poder que temos diante das nossas escolhas e de que cabe a cada de um de nós fazer de si um mundo. Dra Maya Angelou nos ensinou isso. Zezé Motta também nos ensina. Suas vidas nos inspiram a essa criação”.

Foto: Valentina Lassen

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Temporada: de 15 de maio a 01 de junho

Horário: quinta a sábado, às 20h e domingo, às 18h30

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: não indicado para menores de 16 anos

Ingressos: www.bb.com.br/cultura