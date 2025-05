Fim de semana agitado no DF com música, teatro e ciência

Patrocinado por grandes nomes da gastronomia e da cultura local, o fim de semana em Brasília promete ser de muita animação, sabor e experiências inesquecíveis. De um festival com estações de churrasco e open bar, a apresentações de dança repletas de emoção e oficinas educativas gratuitas, a capital se transforma mais uma vez em palco para todas as idades e gostos.

Quem procura boa música e comida de qualidade vai encontrar no Brasas Festival um verdadeiro paraíso de sabores e cortes especiais, preparados por chefs renomados do país. Já quem busca inspiração artística pode conferir o espetáculo Corpo em Serenata, que transforma as tradicionais serenatas brasileiras em dança. Para os curiosos e amantes da ciência, o Sesi Lab abre suas portas com entrada gratuita e uma programação especial para celebrar o Dia da Indústria.



Para quem quer resgatar a magia da infância de um jeito inusitado, o Reino Encantado apresenta uma proposta noturna voltada ao público adulto, cheia de charme e nostalgia. Os amantes da música também tem uma programação garantida, o Funn Festival apresenta o terceiro fim de semana da edição com nomes consagrados da cena brasileira. Para os rockeiros, o Porão do Rock volta para mais uma edição histórica. Por fim, vai ter até festa junina antecipada, com muita quadrilha e comidas típicas.

Porão do Rock

Um dos festivais mais tradicionais do país, o evento retorna com estrutura renovada, três palcos simultâneos e mais de 30 bandas, reunindo grandes nomes do rock nacional e internacional no estacionamento da arena BRB Mané Garrincha.

Entre os destaques do line-up estão os norte-americanos Stone Temple Pilots e Velvet Chains, além de BaianaSystem, Sepultura e outras atrações que prometem agitar os 30 mil m² do evento. O público também poderá curtir o Under Lounge, com festas e experiências exclusivas, e a Praça de Esportes Urbanos, com skate, parkour e bungee jump.

Criado em 1998, o festival já reuniu mais de mil bandas e se firma, mais uma vez, como símbolo da diversidade e da atitude do rock.

Foto: Divulgação

Porão do Rock

Datas: 23/05 e 24/05

Local: Estacionamento da Arena BRB – Brasília

Ingressos: FESTIVAL PORÃO DO ROCK

Funn Festival

Patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o Funn Festival chega ao terceiro fim de semana desta edição com muito pagode, rock’n’roll e programação infantil. O destaque da sexta-feira é Thiaguinho, um dos nomes mais aguardados do festival, que promete emocionar o público com seu carisma e hits que fazem todo mundo dançar. Em 2024, o cantor lançou o álbum ao vivo Sorte (Ao Vivo), com faixas como “Sorte” e “Poderosa”. No mesmo dia, a Turma do Pagode anima os presentes com clássicos inesquecíveis. O grupo também lançou em 2024 o álbum Duvido (Ao Vivo), com músicas como “Duvido” e “Toma Cuidado (feat. Gaab)”.

Para as crianças, no sábado a atração é o Dos Rosa, coletivo de influenciadores digitais que se destaca como um fenômeno infantil no Brasil. Formado por Emilly Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson, o grupo conquistou o público com o canal “Emilly Vick”, que soma mais de 18,7 milhões de inscritos no YouTube.

No domingo, os fãs de rock nacional podem aproveitar uma programação especial com bandas locais homenageando grandes nomes do gênero: Cazuza in Concert, Quatro Estações (Legião Urbana) e Celebrando Rita Lee. No palco principal, a noite será comandada por Barão Vermelho, Biquíni e Titãs, encerrando o fim de semana com muita energia.

Foto: Divulgação/Bruno Soares

Funn Festival 2025

Data: de 9 de maio de 2025 a 8 de junho de 2025

Local: Estacionamento 2, Parque da Cidade – Brasília/DF

Funcionamento:

• Sexta – 18h às 2h

• Sábado e Domingo: 8h às 22h

Ingressos: ingresse.com/funn-festival-thiaguinho-turma-do-pagode

Brasas Festival

Chegando para sua 6ª edição, o Brasas Festival — o maior festival de churrasco de Brasília e região — promete uma experiência imperdível de muita comida, música e diversão para os brasilienses. O evento acontece neste domingo com 8 horas de open bar e open churrasco, e promete entregar os melhores cortes e carnes do mercado, preparados pelos maiores chefs churrasqueiros de todo o país.

O open bar vai oferecer whisky, vodka, cerveja, gin, refrigerante, suco e água. Enquanto o “open churras” contará com mais de 30 estações de churrasco, que vão desde as mais nobres às mais exóticas, além de acompanhamentos saborosos preparados especialmente pelos chefs.

Foto: Divulgação

Brasas Festival 2025

Data: 25 de maio de 2025, domingo

Horário: A partir das 11h

Local: Estacionamento 01 do Parque da Cidade

Ingressos: Brasas Festival 2025 – Ingressos com desconto – FUNWAVE

Sesi Lab – Especial Dia da Indústria

Comemorando o Dia da Indústria, o Sesi Lab preparou um fim de semana com muitas atrações. O museu de arte, ciência e tecnologia terá entrada gratuita para todos os visitantes, que poderão participar do espetáculo teatral e musical O Menino Inventivo e de várias oficinas. O público pode ainda conferir a exposição temporária Energia, Sou Watt?.

O fim de semana gratuito contará com o programa educativo do museu, que apresenta duas ativações no sábado e no domingo. A partir das 10h, os visitantes serão apresentados ao Infinito em uma Gota, onde criarão suas próprias formas fractais a partir de uma gota de tinta prensada entre duas placas de acrílico, e o melhor, cada pessoa leva sua criação para casa. Das 14h às 17h, será a vez da ativação Ver de Perto, na qual os participantes observam amostras biológicas com lupas, estereoscópios e microscópios.

Foto: Iano Andrade/SESI Lab

Sesi Lab

Datas: 24/05 e 25/05

Horário: Das 10h às 19h

Local: Antigo Touring, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto

Entrada: IngressoSA. Ingressos para eventos, shows e jogos.



Corpo em Serenata

A Síntese Cia de Dança prepara um espetáculo imperdível: Corpo em Serenata, que transforma a herança cultural das serenatas de amor em uma experiência para todas as idades.

Sob a direção de Ary Cordeiro, o espetáculo apresenta a história das serenatas, unindo a linguagem da dança contemporânea com os maiores clássicos das serestas brasileiras. Músicas de Roberto Carlos, Vinicius de Moraes, Nelson Gonçalves, Nora Ney, Cartola e Elis Regina embalam a coreografia. A apresentação será marcada por lirismo, melancolia e poesia, numa leitura corporal sensível e nostálgica.

Foto: Divulgação

Corpo em Serenata

Data: 24 de maio de 2025

Horário: Das 19h às 20h

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Newton Rossi

Endereço: QNN 27, Área Especial, s/n – Ceilândia, Brasília – DF

Ingressos: Corpo em Serenata – Sessão Sábado 24/05 em Brasília – Sympla

Reino Encantado – Vale Night no Castelo

O Reino Encantado, conhecido por proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, estreia neste fim de semana o evento “Vale Night no Castelo”, voltado exclusivamente para o público adulto.

A proposta é oferecer uma noite especial em que a magia da infância ganha um novo significado. A programação inclui interações com personagens, clima intimista e momentos surpreendentes que misturam imaginação e sofisticação. A ideia é resgatar o encantamento da infância em uma noite mágica pensada para adultos.

Foto: Reprodução

Reino Encantado – Vale Night no Castelo

Data: 24/05, sábado

Horário: 20h30

Local: CLS 202 Bloco B Loja 34 – Asa Sul

Ingressos: Link

Classificação indicativa: 18 anos

Arraiá de Águas Claras

Considerado o maior arraiá de Águas Claras, o evento traz uma programação junina completa com comidas típicas, espaço família e atrações para crianças. A noite contará com apresentações dos cantores Zé Felipe & Miguel, Júnior Ferreira & Banda, Trio Balançado e Banda Encosta Neu, além da abertura oficial do Circuito de Quadrilhas do DF 2025.

Foto: Reprodução

Arraiá de Águas Claras

Data: 24 de maio de 2025

Horário: Das 19h às 2h

Local: Estacionamento da Faculdade Uniplan – Av. Pau Brasil – Águas Claras

Ingressos: Bilheteria Digital