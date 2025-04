Vitória desencanta no Brasileirão com triunfo diante do Fortaleza e deixa zona de queda

Salvador, 16 (AE) – Após três jogos de jejum, enfim o Vitória conquistou o primeiro resultado positivo no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o time baiano não teve vida fácil, mas bateu o Fortaleza, em um duelo nordestino, pelo placar de 2 a 1, no Barradão, em Salvador (BA), ganhando um respiro na classificação.

De quebra, além de ter desencantado no Brasileirão, acabou com a invencibilidade do rival. Mesmo assim, o Fortaleza continua na frente na tabela, na 11ª colocação com cinco pontos. Já o Vitória saiu da zona de rebaixamento, sendo o 14º com quatro.

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes em busca de espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira boa chance saiu apenas aos 11 minutos. Mancuso cruzou e Pol Fernández cabeceou firme, obrigando Lucas Arcanjo a fazer grande defesa.

A resposta do Vitória veio em forma de gol. Aos 36 minutos, em mais uma bola alçada na área, Erick cruzou na cabeça de Janderson, que testou firme para o fundo da rede – o time mandante foi para o intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo, o Fortaleza foi para cima e empatou logo aos dois minutos. Mancuso cruzou, Pol escorou de cabeça e Diogo Barbosa apareceu chutando cruzado, sem chances para o goleiro adversário, que só viu a bola entrar. A partir daí, as duas equipes foram para o tudo ou nada em busca da vitória.

Aos 14, Mancuso chegou a balançar a rede, no que seria o gol da virada do Fortaleza, mas o árbitro marcou impedimento no lance. Mas, foi o Vitória quem chegou ao gol do triunfo. Aos 28 minutos, em mais um cruzamento na área, Matheuzinho pegou de primeira e marcou um bonito gol: 2 a 1. Depois, como em uma final, o time baiano se fechou e garantiu os três pontos.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da quinta rodada do Brasileirão, ambos às 18h30. O Vitória visita o Fluminense, no estádio do Maracanã. Já o Fortaleza recebe o Palmeiras, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 FORTALEZA

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Edu); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller (Pepê) e Matheusinho (Osvaldo); Erick (Fabri), Gustavo Mosquito (Ronald Lopes) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA – João Ricardo; Kuscevic (Kervin Andrade), David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso (Yago Pikachu), Matheus Rosseto (José Welison), Pol Fernández (Calebe), Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho (Deyverson) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Janderson, aos 36 minutos do primeiro tempo; Diogo Barbosa, aos 2, e Matheuzinho, aos 28 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Gabriel Baralhas (Vitória).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

Estadão Conteúdo