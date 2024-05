Veteranos da PMDF vencem a 6º Copa Santinho de Futebol Master em emocionante final

No último domingo, dia 26 de maio, a comunidade esportiva do Gama testemunhou a final eletrizante da 6º Copa Santinho de Futebol Master, sediada no CT do Corinthians, na Ponte Alta Norte. O aguardado confronto viu o time dos Veteranos da PMDF erguer o troféu de campeão, surpreendendo o favorito Força Brasil de Águas Lindas de Goiás, vencedor das últimas quatro edições do torneio, com um emocionante resultado de 2×1 de virada.

A partida contou com a presença de diversas autoridades locais e apoiadores do esporte, incluindo a administradora do Gama, Joseane Feitosa, o empresário e produtor de eventos sociais, Wellinton Mega, e o prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão, entre outros notáveis.

Santinho, ex-jogador do Gama e idealizador do evento, expressou sua gratidão pela comunidade e todo o apoio recebido durante a realização do torneio, já considerado uma tradição na cidade. Em entrevista, destacou a importância do evento esportivo para a região.

A administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, parabenizou Santinho pela organização impecável do torneio e revelou seus esforços na área esportiva da cidade, incluindo reformas em campos e quadras poliesportivas, reforçando seu comprometimento com o desenvolvimento esportivo local.

O prefeito de Novo Gama, por sua vez, mencionou melhorias na iluminação do estádio da cidade e reiterou seu apoio contínuo ao esporte na região.

Wellinton Mega, além de contribuir com a sonorização do evento, foi responsável pela doação de todos os prêmios e troféus para esta edição do campeonato, demonstrando seu apoio incondicional ao crescimento e fortalecimento do esporte na comunidade.

A final da Copa Santinho de Futebol Master não apenas celebrou o esporte e a competição saudável, mas também destacou a importância do engajamento da comunidade e das autoridades locais para o desenvolvimento contínuo do cenário esportivo na região.