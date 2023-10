Vasco solicita Maracanã para jogos contra Botafogo e Corinthians

As partidas são válidas, respectivamente, pela 32ª e 36ª rodadas do Campeonato Brasileiro. A informação inicial foi publicada pelo “ge”

BRUNO BRAZ

(UOL/FOLHAPRESS)

O Vasco solicitou o Maracanã, para os jogos contra Botafogo e Corinthians, diretamente ao Governo do Rio de Janeiro. As partidas são válidas, respectivamente, pela 32ª e 36ª rodadas do Campeonato Brasileiro. A informação inicial foi publicada pelo “ge” e confirmada pelo UOL.

O pedido foi feito à Casa Civil e sem passar por Flamengo e Fluminense, atuais gestores do Termo de Permissão de Uso (TPU) do estádio.

A ação direta do time cruzmaltino teve como base o fato de, nestas datas, o TPU atual já não ter mais validade para a dupla Fla-Flu.

O Termo de Permissão de Uso atual se encerra no próximo dia 23.

O Vasco também formalizou ao Governo do Estado do Rio o interesse em participar da licitação ou de uma possível nova cessão de TPU.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) recomendou um chamamento público em caso de renovação do TPU, algo que não aconteceu nas outras oito vezes em que foi renovado para a dupla Fla-Flu.O Vasco vê o Maracanã como indispensável na busca por reestruturação financeira, e calcula que a renda de uma partida no estádio equivale a de três jogos em São Januário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clube cruzmaltino tem esgotado os ingressos para os jogos em São Januário em poucas horas e somente nas primeiras categorias do programa de sócios, sem chegar ao público em geral.

VASCO ACENA COM PARCEIROS PARA A GESTÃO

O Vasco acena com um parceiro internacional e outro nacional para disputar a licitação do Maracanã. A empresa estrangeira é a Legends, que tem em seu portfólio de gestão os estádios do Real Madrid, Manchester City, Roma, além de Boston Celtics (NBA) e Yankees (baseball). Já a nacional é a WTorre, que entre outras, administra o Allianz Parque, arena do Palmeiras, em São Paulo (SP).

O nome do projeto chama-se “Maracanã Para Todos” e se compromete a colocar o estádio à disposição dos rivais numa eventual administração.