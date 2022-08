Valendo vaga na semifinal da Libertadores, Flamengo recebe o Corinthians

Quem passar, além de garantir a vaga na semifinal, leva também um prêmio de dois milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões)

Na noite desta terça (9), Flamengo e Corinthians se encontram novamente em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. No jogo de ida, realizado na semana passada, melhor para os cariocas que, fora de casa, venceram por 2×0. O palco de hoje será o Maracanã, e todos os ingressos foram vendidos. A partida será transmitida pelo SBT e Conmebol TV.

Com a vantagem conquistada na ida, o Flamengo pode perder até por um gol de diferença que ainda assim garante a vaga na próxima fase. Caso o Corinthians consiga devolver os dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Quem passar também garante um prêmio de dois milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual).

Na próxima fase, o vencedor do duelo brasileiro enfrenta quem passar da chave 4, onde o Vélez venceu o Talleres por 3×2 no primeiro jogo.

Flamengo

A equipe rubro-negra vive seu melhor momento na temporada, sem saber o que é perder há oito jogos – a última derrota foi exatamente contra o Corinthians, mas pelo Brasileirão e com gol contra de Rodinei. Na última rodada do torneio nacional, os cariocas venceram o São Paulo por 2×0 com um time alternativo.

Para o jogo de hoje, Dorival Júnior deve repetir a equipe considerada titular e vem atuando nos jogos. Pulgar, já inscrito na competição, não foi relacionado, enquanto Varela só pode ser inscrito na competição na próxima fase, caso o Flamengo avance.

Corinthians

A equipe paulista não vive seu melhor momento, tendo vencido apenas um dos últimos quatro jogos. No último, empatou contra o Avaí fora de casa. Mas para hoje, o técnico Vítor Pereira terá formação diferente da utilizada na derrota contra o Flamengo no jogo de ida, com Renato Augusto e Willian de volta. Maycon, que machucou naquela noite, está fora.

Yuri Alberto, que ainda não convenceu, deve ganhar outra chance, ao lado de Willian e Róger Guedes. Adson também voltou a ser relacionado e estará à disposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

Flamengo x Corinthians

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – 09/08/2022, às 21h30 – jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai).

Assistentes: Richard Trindad (Uruguai).

Quarto árbitro: Carlos Barreiro (Uruguai).

Árbitro de vídeo: Leodan González (Uruguai).