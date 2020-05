UFC: “Tenho o risco, mas vou me dispor”

PUBLICIDADE 

O mundo da luta poderá assistir ao UFC 249 no próximo sábado (9) em Jacksonville, na Flórida (EUA), mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. O brasiliense Vicente Luque, 28 anos, é um dos lutadores presentes no card preliminar do evento, que irá ocorrer com portões fechados para os fãs do MMA, assim como ocorreu no UFC Brasília, em março no Ginásio Nilson Nelson.

Apesar do estado da Flórida ter mais de 1 mil mortes por covid-19 e cerca de 30 mil casos confirmados até o momento, o representante da categoria meio-médio do Ultimate acredita que o evento servirá para entreter as pessoas em casa.

“Entendo que é um momento de risco em torno da pandemia, mas o UFC tomou as medidas necessárias para cuidar da nossa saúde. Passaram um protocolo de segurança que seremos testados todo dia, faremos exames físicos para saber se teremos qualquer tipo de sintoma. E ainda teremos uma sala de treino individual. Quando eu coloco na balança se o evento consegue fazer de forma segura, acho positivo porque traz entretenimento para o público, e anima quem está em casa sem ter muito o que fazer”, comenta Luque.

No confronto contra o estadunidense Niko Price pelo card preliminar da noite, o Salient Assasin (assassino silencioso, em inglês) conta que vai aproveitar as brechas do adversário, assim como fez na última luta entre os dois, em 2017, quando Luque o venceu por finalização.

“Vai ser uma luta com bastante ação, porque tanto eu quanto ele temos o instinto agressivo. Mas acho que a maior parte da luta seja em pé pelo nosso estilo. Também é uma possibilidade puxar a luta para o chão, já que tenho um jiu-jitsu melhor que o dele. Sou mais técnico e posso aproveitar qualquer brecha que ele der. Mas vou para buscar um nocaute ou finalização”, afirma o meio médio brasiliense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tenho o risco”

O lutador reconhece que se sente exposto tendo que viajar de Brasília, onde mora, para a Florida (EUA), mesmo com o UFC proporcionando “medidas necessárias” contra a covid-19.

“Tenho o risco de certa maneira. Mas vou me dispor indo para lá. Ao mesmo tempo vou tomar todas as medidas necessárias para evitar o contágio usando máscara, higienizando as mãos. Não só pela minha saúde, mas pela saúde dos meus adversários e de qualquer pessoa que eu tenha contato nesse evento. Tenho conseguido ficar tranquilo”, diz o atleta.

Perguntado sobre a preparação durante o isolamento social, o lutador da Cerrado MMA, academia na Asa Norte, tem se condicionado em casa e na rua com corridas. “O meu treino tem sido feito praticamente todo em casa. Tenho feito corridas na rua para manter a parte física. Por mais que eu não esteja treinando no mesmo nível de antes, a parte física é importante para aguentar os três rounds, por mais que seja uma preparação diferente. Acho que eu consigo chegar a 90% do meu melhor”, relata Vicente.

A Flórida tem, até o momento, quase 5 mil pessoas hospitalizadas pelo novo coronavírus.

O UFC 249 só irá ocorrer porque o decreto assinado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, permite o trabalho de “funcionários de eventos esportivos e mídia com um público nacional – incluindo atletas, artistas, equipe de produção, equipe executiva, equipe de mídia e quaisquer outros necessários para facilitar a inclusão de serviços de apoio a essa produção – somente se o local estiver fechado ao público”, diz o texto.

Vale lembrar que a recomendação a Organização Mundial da Saúde (OMS) é para as pessoas evitarem aglomerações de qualquer tipo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UFC 249

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília)

Peso-leve: Tony Ferguson x Justin Gaethje

Peso-galo: Henry Cejudo x Dominick Cruz

Peso-pesado: Francis Ngannou x Jairzinho Rozenstruik

Peso-pena: Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Peso-pesado: Greg Hardy x Yorgan De Castro

CARD PRELIMINAR (19h30, horário de Brasília)

Peso-leve: Donald Cerrone x Anthony Pettis

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Fabricio Werdum

Peso-palha: Carla Esparza x Michelle Waterson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Uriah Hall

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-pena: Charles Rosa x Bryce Mitchell

Peso-meio-pesado: Ryan Spann x Sam Alvey