Três motivos para acreditar na vitória do Flamengo e um para desconfiar

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Mineirão. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reportagem lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória e um para desconfiar da equipe de Tite.

MOTIVOS PARA ACREDITAR NA VITÓRIA

Estreia de Tite: esta será a primeira oportunidade de ver o trabalho do treinador no Flamengo.

Contratado na última semana, o ex-comandante da seleção brasileira teve a Data Fifa para trabalhar com o grupo.

Cruzeiro mal em casa: o time mineiro não vence no Mineirão pela Série A desde 2019. A última vitória no estádio foi em novembro de 2022, diante do CSA, pela Série B. Além disso, o Cruzeiro não conquista os três pontos como mandante há seis jogos.

Motivação diferente: enquanto interino, Mário Jorge já havia apontado a necessidade de recuperar a garra do elenco. A mudança de treinador pode ajudar na motivação do grupo, que busca a vaga na Libertadores.

MOTIVO PARA DESCONFIAR

Dificuldade fora de casa: o Flamengo empatou nos últimos três jogos fora de casa (Goiás, São Paulo e Corinthians) e tenta retomar o caminho das vitórias. Apesar disso, o time rubro-negro é o melhor visitante do Brasileiro.