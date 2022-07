Tour de France: Michael Matthews vence em Mende

Pogačar começa a encontrar maneiras de isolar o líder da corrida, Vingegaard

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Mende, 16 de julho: Os três departamentos pelos quais passou a etapa atual, Loire, Haute-Loire e Lozére, não estavam entre os dezesseis do sul da França que estavam em alerta de tempo laranja esta manhã, e não foram afetados pelos cinco grandes incêndios florestais que apareceram nas notícias nacionais, o maior deles apelidado pelo jornal Aujourd’hui de “o incêndio do século” na Gironda (cuja capital é Bordeaux), que consumiu 7.700 hectares de floresta e levou à evacuação de 11.000 pessoas.

Mesmo assim, o Tour de France chegou perto do desastre esta manhã, quando um carro da polícia descendo da linha de chegada estourou em chamas. Felizmente, o fogo não se espalhou para as árvores: se o tivesse feito, toda a encosta poderia ter sido incendiada.

A corrida também se incendiou cedo. Na Côte De Saint-Just-Malmont, a primeira subida do dia, do quilômetro 6,5 ao quilômetro 14,2, Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) atacou. Provocou confusão no grupo. O colega de Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot, foi o primeiro a responder, antes que o próprio camisa amarela fosse forçado a entrar em ação, alcançando rapidamente o slipstream de seu rival.

A 165 km da linha de chegada, em estradas que giravam o dia todo, Wout Van Aert, o companheiro de equipe de Vingegaard, começou a permitir que os cavaleiros passassem em seu esforço para formar o breakaway.

Eventualmente, formou-se um grupo de 18 corredores, incluindo Michael Matthews (BikeExchange), que tinha terminado em segundo lugar para Pogačar em Longwy na etapa seis, e para Van Aert em Lausanne na etapa oito. Encontrando-se cercado por alguns dos melhores escaladores do esporte, ele decidiu atacar sozinho, com 52 km para percorrer.

Dez quilômetros depois, Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe), Luís León Sánchez (Bahrein Victorious) e Andreas Kron (Lotto Soudal) juntaram-se a Matthews na frente, formando ”o breakaway do breakaway.”

Aos pés da subida final, três quilômetros a mais de dez por cento, a distância entre os quatro líderes e o grupo de perseguição era de 26 segundos. Michael Matthews levantou-se da sela e prontamente largou seus rivais. Mas, atrás dele, Alberto Bettiol, que havia passado grande parte do dia trabalhando para os escaladores especializados de sua equipe, Rigoberto Urán e Nielsen Powless, invadiu a escalada e pegou Matthews a 2,6 km da linha de chegada. Depois de tirar um momento para se recuperar, ele passou pelo australiano e ganhou quatro ou cinco comprimentos de bicicleta. A vitória na etapa parecia destinada ao toscano.

Mas, depois de parecer derrotado, Matthews de alguma forma ripostou, cavalgou no slipstream do Bettiol e depois atacou. Tendo aparentemente vencido a etapa, o italiano foi capaz de responder, e Matthews pedalou para uma vitória na etapa que foi tão brilhante quanto improvável.

Tadej Pogačar cruzou a linha de chegada 12’34” após o vencedor da etapa, tendo cavalgado quase toda a subida final sem olhar para trás, enquanto fazia acelerações devastadoras. Jonas Vingegaard respondeu a cada um delas. Após a etapa, Pogačar anunciou sua intenção de causar noites sem dormir em Vingegaard. O dinamarquês simplesmente respondeu: “Estou dormindo bem”.

Amanhã, o Tour passa para a área de alerta laranja. Para a etapa 15, Rodez para Carcassonne, 202,5 km, com apenas duas subidas de Categoria Três, mas terreno permanentemente rolante. Espera-se que o mercúrio atinja quarenta graus e mais. Felizmente, a segunda-feira, prevista pelo jornal Le Figaro para ser o dia mais quente já registrado na França, é um dia de descanso.