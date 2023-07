Vídeo: torcedores invadem motel e agridem jogador do Corinthians

Luan sofreu agressões na região das costelas. Os agressores pediam que o jogador, que recebe cerca de R$ 800 mil por mês, saísse do clube

A madrugada desta terça-feira (4) foi um pesadelo para Luan, jogador que, mesmo afastado e sem jogar desde fevereiro do ano passado, tem contrato com o Corinthians até o final de 2023. Ele estava em um motel na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, acompanhado por amigos e mulheres, quando foi atacado por torcedores do clube que invadiram o local.

Luan sofreu agressões na região das costelas, mas está bem. Os agressores pediam que o jogador, que recebe cerca de R$ 800 mil por mês, saísse do clube.

Em entrevista dada a um podcast nos últimos dias, o atleta fez um balanço de sua passagem pelo Corinthians e disse que chegou a pedir portunidades para voltar a atuar neste ano. Sobre isso, Luxemburgo, o técnico do Corinthians, disse que não utiliza Luan porque a torcida não quer.

O Timão contratou Luan em 2020 por R$ 28,9 milhões, mas sem grandes atuações, ele chegou a ser emprestado ao Santos – ainda com o salário pago pelo Corinthians -, mas também não rendeu. No clube da capital paulista, Luan fez 80 jogos, com 11 gols e cinco assistências.