Surpresa de Tite em lista da Copa supera ‘plano Vini Jr’ e brilha no Betis

O atacante Luiz Henrique, que foi surpresa na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Qatar, superou as expectativas do Betis (ESP)

Eder Traskini O atacante Luiz Henrique, que foi surpresa na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Qatar, superou as expectativas do Betis (ESP) e se tornou um dos principais jogadores do time já na primeira temporada na Europa. O Betis contratou o atleta pensando no futuro. O plano era dar tempo para o atacante ex-Fluminense se adaptar e colocá-lo em campo aos poucos. O clube espanhol tinha a contratação de Vini Jr como modelo. O Real Madrid acertou com o brasileiro, mas não o inseriu diretamente no time. O atacante cresceu aos poucos e foi ganhando seu espaço naturalmente. Luiz Henrique superou as expectativas do Betis. Logo na primeira temporada, ele já correspondeu em campo e se tornou um dos principais jogadores do time. O brasileiro soma 21 jogos e seis participações diretas em gols em praticamente metade da temporada europeia. Em seu primeiro ano no Real, Vini Jr entrou em campo 31 vezes e participou de 12 gols -além de cinco partidas pelo time B. O QUE ESTÁ POR TRÁS Luiz Henrique vem demonstrando maturidade para absorver o que pede o técnico chileno Manuel Pellegrini. O comandante falou abertamente que o atacante cometia erros no começo, mas vem melhorando. Compromisso também agrada espanhóis. Luiz Henrique perdeu o pai no dia 27 de dezembro do último ano e foi liberado pelo clube, mas pediu para ficar, jogou e levou o prêmio de melhor em campo. Luiz Henrique foi a surpresa de Tite na pré-lista de até 55 nomes para a Copa do Mundo do Qatar 2022. O atacante nunca havia sido convocado por Tite, mas apareceu na listagem. É um dos nomes cotados para o próximo ciclo de Copa e, principalmente, de Olimpíadas. CURIOSIDADE O atleta foi vendido pelo Fluminense por 13 milhões de euros (R$ 72,7 milhões na cotação atual), sendo 8 milhões (R$ 44,7 milhões) garantidos e outros 5 milhões (R$ 27,9 milhões) por metas. O valor gerou revolta nas redes, com torcedores avaliando o montante como baixo. Com Luiz Henrique, o Betis entra em campo nesta quinta-feira, 16h, para enfrentar o Barcelona pela Supercopa da Espanha. O jogo é válido pela semifinal da competição e ocorre no estádio internacional Rei Fahd, em Riade, na Arábia Saudita.