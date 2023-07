Suíça empata, Noruega goleia e ambas se classificam pelo Grupo A na Copa do Mundo feminina

A Noruega volta aos gramados no próximo sábado (5) pelas oitavas da Copa do Mundo feminina contra a primeira colocada do Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Sem gols no fechamento do Grupo A, a Suíça eliminou a Nova Zelândia, uma das anfitriãs da Copa do Mundo Feminina, na madrugada de domingo (30). O país-sede foi o primeiro da história a ser desclassificado na primeira fase do torneio. A goleada da Noruega sobre as Filipinas – 6 a 0 – garantiu a segunda vaga para o país nórdico nas oitavas junto com a seleção suíça, que passou invicta pela primeira fase.

O empate de 0 a 0 entre Suíça e Nova Zelândia, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, frustrou a expectativa das neozelandesas, que apesar de não ter tradição na Copa do Mundo, esperavam avançar na próxima fase para tentar maior representatividade no Mundial. O país participou de cinco das oito edições da Copa do Mundo feminina, todas com resultados acima da décima colocação.

Já a Noruega avançou nesta edição do torneio pelo saldo de gols, incrementado pelo resultado de seis gols contra as Filipinas na partida realizada no Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A equipe norueguesa, que venceu o campeonato mundial em 1995, terminou o Grupo A com quatro pontos, um a menos que a líder Suíça.

VITÓRIA COM GOL ADVERSÁRIO

A seleção da Noruega demonstrou sua superioridade desde os primeiros minutos da partida e terminou o primeiro tempo com 13 finalizações.

O primeiro gol, aos seis minutos, foi marcado pela centroavante Sophie Haug, que também marcou o segundo, aos 17 minutos, e outro, no segundo tempo. Caroline Graham e Guro Reiten foram as autoras de outros dois gols. E teve, ainda, um gol contra cometido pela lateral-direita filipina Alicia Barker.

A Noruega volta aos gramados no próximo sábado (5) pelas oitavas da Copa do Mundo feminina contra a primeira colocada do Grupo C. A Suíça disputa partida com a segunda colocada do Grupo C na mesma data.