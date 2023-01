Sentimento maior da família é de gratidão, diz Edinho, filho de Pelé

Edinho agradeceu homenagens em breve pronunciamento no cemitério em que o Rei foi sepultado nesta terça (3)

Edinho, filho de Pelé, falou ao público após o fim do cortejo e sepultamento do pai, nesta terça (3).

“Eu só queria aproveitar e, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, todo o amor, todo carinho, todo o respeito. Enfim, agradecer. O sentimento maior de toda a família é gratidão. Junto com a dor, mas é de gratidão”, disse o treinador e ex-jogador.

“Muito obrigado a todos, é um momento difícil, todos sabem. É difícil, mas é uma honra, um orgulho muito grande. Mais uma vez obrigado, agora ele vai descansar.”

O cortejo com o caixão de Pelé durou quase quatro horas pelas ruas de Santos, no litoral paulista. Saindo da Vila Belmiro após o velório, que terminou às 10h, o caminhão do Corpo de Bombeiros com o corpo do Rei passou pela orla da praia e foi até o canal 6, onde mora a mãe do ídolo, Celeste Arantes.

O fim do cortejo foi no Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério onde Pelé foi sepultado, em um mausoléu.

No local onde descansa o corpo do Rei, há uma pintura de céu reproduzida no teto. Nas paredes, imagens de torcedores do Santos Futebol Clube. O chão é revestido por grama sintética. As duas estátuas em homenagem ao ex-jogador, posicionadas na porta, são em tamanho real: 1,73m cada.