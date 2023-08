São Paulo empata sem gols com líder Botafogo no Morumbi

Com apenas oito minutos de jogo, o São Paulo perdeu um dos únicos titulares escalados: o volante Pablo Maia

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

São Paulo e Botafogo empataram por 0 a 0 neste sábado (19), no Morumbi, em jogo válido pelo início do returno do Brasileirão.

A partida contou com chances dos dois lados. As finalizações não tinham exigido dos goleiros até os acréscimos da segunda etapa, quando Lucas Perri apareceu bem em finalizações de Nathan Mendes e Pato — essa última anulada por impedimento.

Luciano chegou a marcar duas vezes, mas estava impedido em ambos os lances. Lucas, Juan e Pato tiveram finalizações defendidas por Lucas Perri que acabaram também anuladas diante de impedimentos assinalados. Foram oito impedimentos marcados do ataque tricolor.

O São Paulo escalou um time quase inteiro reserva, com James Rodríguez como titular pela primeira vez. Com status de titulares absolutos, só Arboleda, Pablo Maia e Luciano iniciaram a partida; Gabi Neves vem voltando de lesão e Welington tem sido titular, mas é o único lateral-esquerdo saudável no elenco.

O centroavante Diego Costa estreou pelo Botafogo. O experiente jogador que fez carreira na Europa entrou aos 28 minutos da segunda etapa.

Com o empate, o Botafogo segue na liderança com 48 pontos.

O São Paulo foi a 28 e segue no meio da tabela.

JAMES DISCRETO

O Tricolor poupou a maioria dos seus titulares no duelo com o líder do Brasileirão e foi a chance para James Rodríguez estrear como titular e jogar pela primeira vez no Morumbi. O colombiano saiu no intervalo e teve atuação discreta, como o restante do time, na primeira etapa.

Com apenas oito minutos de jogo, o São Paulo perdeu um dos únicos titulares escalados: o volante Pablo Maia desabou no gramado com um mal-estar e foi substituído por Luan. A partida se mostrou muito estudada, com o Tricolor tendo mais a posse de bola, mas sem criar chances e e recebendo bastante marcação pressão logo na saída de jogo.

Juan teve a principal chance do Tricolor na primeira etapa, mas as melhores oportunidades de gol foram do Botafogo, sobretudo no segundo tempo. Janderson teve duas chances, mas errou a pontaria. Depois, o zagueiro Diego Costa apareceu para evitar que a finalização de Luis Henrique encontrasse as redes.

Mesmo com a entrada de titulares como Lucas e Calleri, o Tricolor não conseguiu levar perigo ao gol de Lucas Perri em lances legais. Luciano chegou a marcar duas vezes, mas estava impedido em ambos os lances; Juan e Lucas chegaram a finalizar para defesa do goleiro, mas também foi flagrado impedimento no lance. No fim, Pato teve boa chance, mas Perri fez defesa sensacional — o lance também foi anulado por impedimento.

LANCES IMPORTANTES

Perdeu! Aos 10 minutos, o São Paulo teve a primeira chance do jogo. Juan foi lançado, invadiu a área sozinho e ficou cara a cara com Lucas Perri, mas bateu muito mal e em cima do goleiro botafoguense.

Pra fora! O Botafogo teve sua primeira chance aos 30 minutos. Janderson recebeu pelo meio e viu a boa passagem de Eduardo. O meia invadiu a área sozinho, mas bateu para fora.

Impedido, mas perdeu de novo! Juan foi lançado por Luciano e partiu sozinho do meio-campo. Ele avançou, invadiu a área exatamente como no primeiro lance e novamente bateu em cima de Lucas Perri. Após a resolução do lance, o auxiliar levantou a bandeira marcando impedimento.

Perdeu! No início da segunda etapa, Janderson ganha de Diego Costa pelo alto, traz para a esquerda e bate forte, mas a bola passa ao lado do gol de Jandrei.

Pra fora! Aos 14 minutos, Tchê Tchê pega rebatida da zaga do São Paulo na entrada da área e arrisca de fora da área. A bola passa com perigo, mas sai ao lado do gol de Jandrei.

Não entra! Aos 19, Tchê Tchê bate de fora, a bola desvia e ia ficando para Janderson na cara do gol, mas antes que o atacante pudesse dominar, o goleiro Jandrei sai para abafar. A bola fica viva na área, Luis Henrique tenta mandar para o gol, mas Diego Costa coloca o corpo na frente e salva o São Paulo.

Sensacional, Perri! Welington puxou contra-ataque e lançou Alexandre Pato, que avançou livre e bateu da entrada da área, mas Lucas Perri fez brilhante defesa com uma das mãos. O lance foi anulado por impedimento, mas a imagem não foi conclusiva — como não resultou em gol, o lannce não foi revisado pelo VAR.

SÃO PAULO 0x0 BOTAFOGO

SÃO PAULO

Jandrei; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Luan), Gabi Neves (Pato), Michel Araujo e James Rodríguez (Lucas); Luciano (Rodriguinho) e Juan (Calleri). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar)

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido (JP), Cuesta, Adyelson e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Junior Santos), Luis Henrique (Segovia) e Janderson (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labbes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Di Placido e Tchê Tchê (Botafogo); Diego Costa, Luciano e Welington (São Paulo)