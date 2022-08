São Paulo anuncia contratação de Nahuel Bustos, atacante do Grupo City

As negociações estavam em andamento há algumas semanas, o desfecho foi concluído com a reunião realizada entre as duas instituições

O São Paulo anunciou hoje a contratação do atacante Nahuel Bustos, jogador do Grupo City. Ele chega por empréstimo pelo prazo de um ano.



Além do Tricolor paulista, o jogador chegou a despertar interesse no Internacional. Para ambos os clubes brasileiros, o principal entrave foi a questão financeira. No caso do Tricolor, isso se ateve à compensação exigida pelo grupo inglês.



Por outro lado, o fato de Julio Casares, presidente do São Paulo, ter uma boa relação com Ferran Soriano, presidente do Manchester City, contribuiu para se encontrar um acordo que fosse considerado positivo para ambas as partes.



Para a franquia, há o entendimento de que o futebol brasileiro pode ser uma boa vitrine para o atacante. Na última temporada, o atleta atuou pelo Girona-ESP, com 45 jogos e 11 gols. Bustos tem 24 anos, anteriormente, jogou pelo Pachuca, do México, até ser comprado pela franquia. Ele foi revelado pelo Talleres-ARG.



Em campo, o jogador costuma atuar pelas laterais do ataque, mas pode ser um substituto interessante para Calleri e jogar centralizado. Nas redes sociais, Bustos já tinha demonstrado interesse em vir para o São Paulo. No Instagram, por exemplo, o jogador argentino já seguia Casares, Jonathan Calleri e o próprio Tricolor.



Em paralelo a este desfecho, o time do Morumbi tem esperanças de trazer o venezuelano Nahuel Ferraresi, também do Grupo City.

Atualmente, o zagueiro joga pelo Estoril Praia-POR e já esteve em campo em 25 partidas.



Tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, o São Paulo precisará aguardar e garantir a sua classificação para as semifinais para inscrever Bustos e Ferraresi, caso consolide a negociação.