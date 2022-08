Santos anuncia retorno de Soteldo: ‘A camisa 10 reencontrará um velho amigo’

De acordo com a nota divulgada pelo clube do litoral paulista, Soteldo vestirá a camisa 10, assim como em sua primeira passagem

O meia-atacante Yeferson Soteldo está de volta ao Santos. Pouco mais de um ano depois de deixar o time da Vila Belmiro, o venezuelano de 25 anos foi anunciado como reforço santista nesta quinta-feira, com contrato de empréstimo junto ao Tigres, do México, válido até julho de 2023. Há opção de compra ao fim do vínculo e passe fixado.

De acordo com a nota divulgada pelo clube do litoral paulista, Soteldo vestirá a camisa 10, assim como em sua primeira passagem, entre 2019 e 2021. “A camisa 10 do Santos Futebol Clube reencontrará um velho amigo”, diz o início do texto do anúncio. Antes, o mítico número eternizado por ninguém menos que Pelé estampava as costas de Ricardo Goulart, que deixou o time após uma passagem apagada, contrariando as altas expectativas criadas quando foi contratado. O retorno de Soteldo renova as esperanças dos santistas em ver mais qualidade no setor ofensivo

“Sabemos que o retorno do Soteldo sempre foi um enorme desejo da torcida. Todos nós sentimos muito quando ele foi embora, mas não tínhamos o que fazer naquela ocasião, pois estávamos com o Transfer Ban. Mas agora surgiu essa oportunidade de mercado e aproveitamos. Sabemos da imensa qualidade técnica dele. Estou muito feliz com esse retorno e acredito que o Soteldo possa repetir tudo que já fez com essa camisa imensa”, afirmou o presidente Andres Rueda.

Revelado pelo Zamora, de seu país natal, Soteldo passou pelo chileno Huachipato antes de se transferir para a Universidad de Chile, clube no qual se destacou com boas atuações e chamou a atenção do Santos. Em janeiro de 2019, chegou à equipe paulista e conquistou a torcida com suas qualidades em campo e também em razão de seu carisma.

Na primeira passagem, Soteldo marcou 20 gols e 17 assistência em 105 jogos com a camisa alvinegra. Foi peça importante das campanhas do vice-campeonato brasileiro em 2019 e do vice da Libertadores de 2020. Meses depois, em abril de 2021, foi vendido ao Toronto, do Canadá, em negociação necessária para a diretoria santistas encerrar um transfer ban imposto pela Fifa. Após 26 jogos, seis gols e quatro gols pelo Toronto, foi para o Tigres. Lá, fez 19 partidas, com um gol e uma assistência.

Além de Soteldo, o Santos se reforçou com o meia-atacante Luan, emprestado pelo Corinthians, e com o lateral-direito Nathan, vindo do Boavista, de Portugal. Os dois já foram apresentados.

Estadão Conteúdo