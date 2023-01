Santos acumula falhas enquanto Odair busca tempo para equilibrar o time

A equipe foi vazada em jogadas construídas de maneiras diferentes contra Mirassol e Guarani, mas sofreu com falhas individuais em todas elas.

Bruno Madrid

Os três gols sofridos pelo Santos nos dois jogos do time no Campeonato Paulista acenderam o sinal de alerta tanto no técnico Odair Hellmann quanto no torcedor.

A equipe foi vazada em jogadas construídas de maneiras diferentes contra Mirassol e Guarani, mas sofreu com falhas individuais em todas elas.

CONTRA O MIRASSOL

Zanocelo deu espaço para Danielzinho progredir e chutar de fora da área. De quebra, João Paulo “bateu roupa” e aceitou o chute que veio sem muita força.

CONTRA O GUARANI

No início do jogo, Bauermann se enrolou e foi desarmado ainda dentro da própria área santista. João Paulo fez o pênalti e não conseguiu defender a cobrança.

Aos 20 segundos do segundo tempo, Lucas Pires perdeu na corrida para Bruno José na ponta direita. O atleta do Guarani cruzou na medida para Nicolas Careca, que apareceu livre nas costas de Maicon e decretou a derrota santista.

ATLETAS BLINDADOS

Mesmo com as recentes falhas, Odair não individualizou os problemas na entrevista coletiva depois da derrota desta quarta-feira (18) em Campinas.

O treinador enfatizou a necessidade de dar tempo para que os jogadores se adaptem ao novo método de trabalho.

Ele, por outro lado, ressaltou a importância de equilibrar o time o mais rápido possível para que as oscilações de resultados sejam menores.

“O que a gente não pode fazer, e não vou fazer, é [dizer] que a cada partida, dois, três ou quatro não prestam e que a solução é sempre quem está fora. Busco sempre soluções. Estudo e vejo o que a equipe está produzindo, aí tento buscar variações, mas sou um treinador que dá confiança aos jogadores e o tempo necessário para que ele possa melhorar e evoluir tanto individual quanto coletivamente. Precisamos ter calma nessas avaliações e não tomar decisões. Se não for assim, você acaba trocando toda hora”, afirmou o técnico, em entrevista coletiva.

PRÓXIMO JOGO

Odair terá três dias para equilibrar a equipe que entra em campo na próxima rodada. O Santos volta a jogar contra o São Bernardo, no domingo (22), pela terceira rodada do estadual. A equipe ocupa a terceira colocação do Grupo A com três pontos conquistados.