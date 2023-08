Saída de Guedes é trunfo para Corinthians segurar Murillo até dezembro

Murillo volta a receber sondagens do exterior. O Corinthians, porém, pretende segurar o zagueiro pelo menos até o final da temporada.

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Em alta no mercado, Murillo volta a receber sondagens do exterior. O Corinthians, porém, pretende segurar o zagueiro pelo menos até o final da temporada.

O Napoli, atual campeão italiano, tem interesse em Murillo. A notícia foi capa do jornal Corriere dello Sport e confirmada ao UOL pelo estafe do atleta.

A diretoria do Corinthians, porém, tentará segurar o zagueiro pelo menos até o final da temporada. A saída de Roger Guedes será usada como uma espécie de trunfo para a manutenção de Murillo.

O presidente Duilio Monteiro Alves afirmou que bateu a meta de vendas com a saída do atacante e quer manter o atual elenco.

Antes do Napoli, a Fiorentina, também da Itália, procurou Murillo. Os representantes afirmam não ter pressa para sair e evitam colocar o jogador em um projeto esportivo duvidoso.

O Corinthians alega que recebe várias consultas por Murillo, mas não tem propostas oficiais e quer segurar o atleta até o fim do ano.Para ficar com Murillo, o Corinthians tenta convencê-lo que, aos 21 anos, ainda está cedo para sair. As alternativas são vender e manter até dezembro ou uma renovação contratual com aumento salarial.Murillo subiu da base e se tornou titular absoluto com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O contrato foi renovado em fevereiro e vale até 31 de dezembro.