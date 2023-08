Róger Guedes se despede do Corinthians: ‘Dei meu melhor no clube e espero voltar um dia’

Quando foi contratado em 2021, o atacante fez um acordo que sairia caso recebesse uma proposta irrecusável de fora do País

O atacante Róger Guedes usou suas redes sociais para se despedir do Corinthians. No começo da noite desta terça-feira, antes de o time entrar em campo contra o Newell’s Old Boys pela Copa Sul-Americana, o atacante confirmou que está indo para o Al-Rayyan, do Catar, em negociação irrecusável. Na mensagem, procurou deixar as portas abertas e disse que espera “voltar um dia”.

“Olá pessoal, estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação, era um acordo que eu tinha com o presidente Duílio (Monteiro Alves) lá atrás quando eu vim para o Corinthians”, iniciou sua mensagem de despedida.

Quando foi contratado em 2021, o atacante fez um acordo que sairia caso recebesse uma proposta irrecusável de fora do País, justamente o que ocorreu. Mesmo com o clube disposto a dobrar seu salário e comprar os 60% pertencentes ao atacante, os valores nem chegavam perto do oferecido pelo time do Catar.

Nada de sair pela porta dos fundos, contudo. Róger Guedes fez questão de agradecer a todos e revelar o desejo de um retorno no futuro. “Dei meu melhor sempre pelo clube e espero um dia poder voltar. Fica meu carinho a todos, aos torcedores, que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que tenho carinho enorme e me ajudaram neste momento”, agradeceu.

Aproveitou para reforçar que Duílio sabia de seus planos desde a chegada e que não está abandonando o Corinthians. “Estou muito feliz, fechando com uma equipe do Catar, o Al-Rayyan. Era um sonho que eu tinha de jogar lá e o Duílio e o Corinthians sabiam desde a hora que vim”, enfatizou. “Decidi com minha família que seria o melhor para mim no momento. Fica aqui minha gratidão e vai, Corinthians”.

Estadão Conteúdo