PM matou torcedor do São Paulo após título da Copa do Brasil, aponta laudo

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um laudo da Polícia Científica aponta que um policial militar foi o responsável por dar o tiro de “bean bag” que matou o torcedor são-paulino Rafael dos Santos Tercilio Garcia, 32.

O caso aconteceu no dia 24 de setembro nas proximidades do estádio do Morumbi, na zona oeste da capital paulista, horas depois do São Paulo ter conquistado a Copa do Brasil.

O documento tomou como base as imagens obtidas no local do crime.

“De posse destas imagens prosseguimos com a devida análise, onde não foi possível observar o momento exato em que a vítima Rafael Tercílio fora atingido por qualquer disparo de anti-motim, no entanto, podemos descrever a dinâmica dos eventos e concluir no tocante autoria do crime aqui investigado, individualizando, por sua vez, o atirador”, diz trecho do documento, ao qual a Folha teve acesso.

Conforme a perícia, somente dois policiais militares portavam espingardas calibre 12 no momento em que Garcia foi atingido.

Segundo o documento, pelos vídeos analisados foi possível identificar que uma das armas aparentou problemas no funcionamento.

“Diante das constatações e análise das imagens, em especial a composição dos acontecimentos registrados por ângulos diversos, é possível concluir, com certa clareza, quanto a individualização do agente policial que efetuou o disparo que, em tese, vitimou Rafael Tercílio, pendente quanto a devida qualificação do agente miliciano que deverá ser esclarecido através de informações já solicitadas à Polícia Militar”, acrescenta o documento.

A Polícia Militar encaminhou uma lista para a Polícia Civil com os nomes de todos os policiais presentes na ocorrência.