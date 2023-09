Paulinho diz que pensou em encerrar carreira após lesão no Corinthians

A lesão citada por Paulinho aconteceu no dia 1° de maio de 2022. Na ocasião, ele deixou o jogo do Corinthians contra o Fortaleza

SANTO ANDRÉ, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

Paulinho, do Corinthians, afirmou que pensou em encerrar a carreira após uma lesão sofrida no ano passado. Em relato ao “The Players’ Tribune”, o volante explicou o que o fez voltar atrás na ideia.

“Na minha primeira lesão contra o Fortaleza, em 2022, e quando eu digo primeira lesão, eu quero dizer primeira mesmo primeira da vida, eu fiquei dez dias sem sair de casa. Não queria saber de nada, nem de ninguém. Pela segunda vez na carreira, eu tinha decidido que iria desistir do futebol. Mas foi justamente porque não botei o pé na rua durante aqueles dez dias que mudei de ideia. Olhando meus filhos, eu entendi que não podia parar. Afinal, qual mensagem eu estaria passando para eles?”, afirma o jogador.

LESÃO DE PAULINHO

A lesão citada por Paulinho aconteceu no dia 1° de maio de 2022. Na ocasião, ele deixou o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, com dores no joelho.

Após exames, o volante teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele ficou quase nove meses sem jogar.

O retorno aconteceu na vitória do Corinthians contra o São Paulo, no dia 29 de janeiro de 2023, pelo Campeonato Paulista.

Atualmente, o atleta passa pela mesma lesão. No jogo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores, no dia 24 de maio, ele voltou a romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O QUE MAIS ELE DISSE?

Reflexão após desistir de aposentadoria: “Refleti sobre muita coisa durante a recuperação. De repente, eu não era mais o cara que poderia fazer a diferença em campo, mas que podia, isso sim, ajudar nos bastidores, usar minha experiência a favor do clube, dos meus colegas”.

Segunda lesão: “Nesta segunda lesão, não pensei em desistir do futebol, mas descobri muita coisa sobre mim mesmo. A principal foi que, ao escolher ser jogador, eu também escolhi ser ausente. Ausente com os amigos, com os filhos, com a família e até com os cachorros! Nunca tinha me dado conta disso. Pensei que a lesão estava ali e que eu precisava me recuperar, mas, enquanto isso, decidi correr atrás do tempo perdido. Por que deixar para depois se você pode fazer a diferença agora? Pela primeira vez na vida, tenho tempo para passear com meus cachorros, levar meus filhos na escola, ajudar minha esposa”.

Saudade de jogar: “É claro. Todos os dias eu sinto saudades de jogar, de entrar na Arena lotada, mas estou mais calmo agora. Tenho certeza. Vou voltar. Recuperado como atleta e mais forte como filho, marido, pai, ser humano”.

Racismo foi o motivo do primeiro pensamento em aposentadoria: “Entre 2006 e 2007 eu joguei na Lituânia e na Polônia e voltei decidido a largar o futebol. Nem quero falar disso, mas andar na rua e ver as pessoas imitando macaco para você é algo que destrói os sonhos de qualquer um. Eu quase desisti do futebol por isso”.