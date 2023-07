Paquetá acerta com empresa de Jay-Z, que agencia Vini Jr e Endrick

“Estou muito animado, quero evoluir na parte publicitária e seguir com êxitos esportivos no meu clube e na Seleção Brasileira”.

São Paulo

O meia Lucas Paquetá acertou com a empresa Roc Nation Sports Brazil, para agenciar sua carreira.

O jogador da Seleção Brasileira e do West Ham agora é agenciado pela empresa do cantor Jay-Z.

Vinícius Júnior, Endrick e Gabriel Martinelli também são clientes da empresa. Além deles, Kevin De Bruyne, Lukaku, Rihanna e Alicia Keys são alguns dos outros clientes.

Frederico Pena, CEO da RNSB, e sua equipe serão responsáveis pela gestão da carreira e rotina do atleta.

Segundo ele, a empresa tem como objetivo “elevar a relevância dos jogadores agenciados para um âmbito internacional, com status de ícones culturais e globais”.

Paquetá celebrou o acordo e disse que é uma honra ser representado pela empresa do cantor: “Estou muito animado, quero evoluir na parte publicitária e seguir com êxitos esportivos no meu clube e na Seleção Brasileira”.

O brasileiro será o camisa 10 do time inglês na temporada de 2023/2024. Nesta última temporada, o meia conquistou a Conference League, marcou cinco gols e deu três assistências, em 41 jogos pelo West Ham

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa de Jay-Z, se tornou acionista majoritária da TFM Agency – uma companhia que atua no cenário do futebol mundial, com vinte anos de experiência.