Palmeiras vence Goiás e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

O Palmeiras fez sua tarefa de casa e venceu o Goiás por 3 a 0 neste domingo (7), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Mayke, Raphael Veiga e Atuesta fizeram um gol cada na partida.

O time da casa já merecia o gol quando Mayke, aos 19 minutos, abriu o placar. Gabriel Menino foi esperto e lançou Dudu, pela esquerda. O camisa 7 avançou e, do bico da grande área, rolou para o lateral pegar “na veia” e acertar um chute forte e cruzado, sem chance alguma para Tadeu.

Já nos acréscimos, o árbitro de vídeo chamou Jean Pierre Gonçalves para apontar possível pênalti em toque de mão de Caetano após cruzamento de Wesley. Ele confirmou o penal, e Raphael Veiga encerrou jejum de três cobranças erradas e fez 2 a 0, aos 49 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, Atuesta recebeu na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e acertou o ângulo superior direito do goleiro do Goiás: um golaço, o primeiro do colombiano com a camisa do Palmeiras, aos 37 minutos, que deu números finais ao placar.

A vitória fez o time paulista chegar a 45 pontos, agora com seis de vantagem sobre o Corinthians, o segundo colocado, contra quem fará clássico justamente na rodada seguinte, no sábado (13). Antes disso, a semana decisiva terá um outro confronto grande, contra o Atlético-MG, na quarta (10), pela Libertadores.

Já o Goiás perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Com 25, o time esmeraldino estaciona na 13ª posição. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Avaí, também no sábado, mas desta vez em casa.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Vanderlan; Gabriel Menino (Atuesta), Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga (Scarpa); Dudu (Rony), Navarro (López) e Wesley. Técnico: Abel Ferreira

GOIÁS

Tadeu; Caetano, Lucas Halter e Reynaldo; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales (Renato Junior), Luan (Felipe Bastos) e Danilo Barcelos (Nicolas); Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público e renda: 38.801; R$ 2.105.530,28

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Jorge Bernardi (RS) e Leirson Martins (RS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Gustavo Gómez e Zé Rafael (PAL); Dadá Belmonte, Danilo Barcelos e Fellipe Bastos (GOI)

Gols: Mayke (PAL), aos 19′, e Raphael Veiga (PAL), aos 49’/1ºT; Atuesta (PAL), aos 37’/2ºT