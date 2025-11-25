Palmeiras toma a virada, perde para Grêmio e título fica quase impossível

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras voltou a tropeçar, desta vez em derrota de virada para o Grêmio por 3 a 2, e só não deu adeus às chances de título do Brasileirão porque o Flamengo empatou com o Atlético-MG em Belo Horizonte. Facundo Torres abriu o placar para os paulistas, mas Amuzu empatou ainda no 1º tempo e Carlos Vinícius e Willian, ambos de pênalti, decretaram a vitória gaúcha antes de Benedetti descontar.



O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira estagnada com 70 pontos, mas ainda com alguma esperança diante de uma missão quase impossível. O motivo? O rubro-negro tem 75 pontos, e restam duas rodadas (seis pontos) em disputa para paulistas e cariocas, que se enfrentam na final da Libertadores no sábado.



O Grêmio, por outro lado, avançou aos 46 pontos e se livrou de qualquer chance de rebaixamento. O time de Mano Menezes escalou para a 10ª posição na classificação.



Os times voltam a jogar pelo Brasileiro na semana que vem. O Grêmio encara o lanterna Sport fora de casa na terça, enquanto o Palmeiras, um dia depois, vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG  antes disto, o alviverde tem a final da Libertadores pela frente.



E AÍ, QUEM QUER SER CAMPEÃO?



Os duelos em Porto Alegre e Belo Horizonte tiveram cenários bastante distintos  e surpreendentes. Os reservas do Palmeiras até marcaram, mas tomaram o empate de Amuzu, enquanto o embalado Flamengo viu o Atlético-MG, sem grandes pretensões na tabela, marcar com Bernard.



Os pênaltis para o Grêmio marcados por Savio Pereira Sampaio (e convertidos por Carlos Vinícius e Willian) destruíram os planos do Palmeiras, que chegou a diminuir com Benedetti. Enquanto isso, o rubro-negro, nos acréscimos, marcou com Bruno Henrique e somou um precioso pontinho em Minas Gerais.



COMO FICOU A TABELA?



1 – Flamengo: 75 pontos2 – Palmeiras: 70 pontos



GOLS E DESTAQUES



Palmeiras incomoda. Mesmo atuando no campo adversário, o time de Abel Ferreira abafou as ações gaúchas e se sentiu em casa nos minutos iniciais do duelo em Porto Alegre. Felipe Anderson, travado na hora da batida, Benedetti, em cabeçada após cobrança de escanteio, e Jefté, em chute cruzado, conseguiram levar perigo à meta de Volpi.



Saída pelas laterais. Aos poucos, o Grêmio conseguiu equilibrar as ações  principalmente em investidas pelo lado do campo. Foi assim que Pavón, pela direita, teve liberdade para acionar Edenílson, que finalizou de primeira e obrigou Lomba a trabalhar pela primeira vez.



Paulistas marcam com DNA gringo. Os visitantes inauguraram o marcador usando o próprio veneno gremista: o lado do campo. O paraguaio Sosa ultrapassou pela ponta esquerda, recebeu passe curto de Jefté e, com extrema liberdade, caprichou no cruzamento. O uruguaio Facundo Torres, de 1,77m, se infiltrou no meio dos zagueiros grandalhões e não deu chance de defesa: 1 a 0.



Em Minas, um alento. Pouco depois de o Palmeiras abrir o placar, a torcida alviverde celebrou nas arquibancadas em Porto Alegre por um lance ocorrido a 1,7 mil km de distância: na Arena MRV, Bernard balançou as redes para o Atlético-MG sobre o Flamengo, deixando a distância entre paulistas e cariocas em um ponto.



Marcos Rocha brilha com “latereio”, e Amuzu crava. O último lance antes do intervalo gerou o empate dos donos da casa  e justamente a partir de um ex-Palmeiras. Marcos Rocha cobrou um lateral direto para a área, Wagner Leonardo desviou para trás de cabeça e Amuzu, de primeira, superou Lomba: 1 a 1.



Grêmio vira após pênalti de Aníbal. O 2º tempo começou um pouco mais truncado… até Aníbal Moreno, em um cruzamento rasteiro na direção de Carlos Vinícius, atingir o atacante do Grêmio em um carrinho por trás. Resultado? Pênalti marcado após intervenção do VAR e convertido pelo próprio camisa 95, que deslocou Marcelo Lomba: 2 a 1.



Lomba salva… e Facundo erra. O gol animou de vez o Grêmio, que passou a ter controle sobre o meio de campo rival, com Arthur e Willian, e incomodar pelas pontas, com Amuzu e Alysson  os dois atacantes, aliás, foram bloqueados por Lomba. Enquanto isso, Facundo Torres recebeu ótimo passe na entrada da área, mas isolou.



Novo pênalti, novo gol. O duelo ainda teve mais uma penalidade marcada por Savio Pereira Sampaio, auxiliado novamente pelo VAR, desta vez de Giay em Arthur. O lance, bastante contestado por Abel Ferreira, acabou com expulsão do lateral argentino. Na cobrança, Willian bateu cruzado e cravou o 3 a 1.



Gol da esperança? O Palmeiras não se entregou e conseguiu marcar mais uma vez antes do apito final, desta vez nos acréscimos. Benedetti, após falta cobrada da direita, conseguiu escorar para o fundo do gol e, sem tempo para um empate heroico, sacramentou o placar em 3 a 2.



GRÊMIO



Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson (Willian); Pavón (Alysson), Carlos Vinícius e Amuzu (Cristaldo). T.: Mano Menezes



PALMEIRAS



Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael (Riquelme Fillipi) e Jefté; Aníbal Moreno (Andreas Pereira), Emiliano Martínez, Mauricio (Luighi) e Felipe Anderson; Sosa (Bruno Rodrigues) e Facundo Torres (Allan). T.: Abel Ferreira

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Leila Naiara Moreira da Cruz

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Cartões amarelos: Marlon, Carlos Vinícius (GRE); Aníbal Moreno, Abel Ferreira (PAL)

Cartões vermelhos: Giay (PAL)

Gols: Facundo Torres (PAL), aos 23 min do 1º tempo; Amuzu (GRE), aos 48 min do 1º tempo; Carlos Vinícius (GRE), aos 15 min do 2º tempo; Willian (GRE), aos 38 min do 2º tempo; Benedetti (PAL), aos 47 min do 2º tempo