Palmeiras reage, vence Barcelona-EQU de virada e avança na Libertadores

O Palmeiras está nas oitavas de final da Libertadores. O Alviverde garantiu sua classificação antecipada ao vencer de virada o Barcelona-EQU por 4 a 2, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos.

O atacante Fydriszewski marcou os primeiros dois gols da partida, aos 32 e aos 38 minutos do primeiro tempo.

Gustavo Gómez, Piquerez, Artur e Endrick comandaram a reação do time da casa após o intervalo. Os tentos saíram, respectivamente, no primeiro minuto, aos 12, aos 24 e aos 40 da segunda etapa.

Rony ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento quando o placar estava zerado, com 18 minutos de jogo.

O Palmeiras chegou aos dez pontos e assegurou uma das vagas do Grupo A. O time brasileiro está na vice-liderança da chave, a dois pontos de distância do Bolívar, e não pode mais ser ultrapassado na tabela pelos eliminados Barcelona, com quatro, e Cerro Porteño, com três.

O Alviverde volta a campo pela Libertadores no dia 29, valendo a liderança, para enfrentar o Bolívar, também no Allianz, às 21h (de Brasília). Antes disso, os comandados por Abel enfrentam São Paulo, Bahia e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Menino, e Raphael Veiga; Artur, Rony (Endrick) e Dudu.

BARCELONA-EQU

Mendoza; Pineida, Quiñónez, Sosa e Portocarrero; Souza, Gaibor, Ortiz e Díaz; Corozo e Fydriszewski. T.: Pablo Carnesecca

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 7 de junho de 2023, às 21h30

Árbitro: Andres Rojas

VAR: John Perdomo

Gols: Fydriszewski, aos 32’/1ºT e aos 38’/1ºT; Gómez, ao 1’/2ºT, Piquerez, aos 12’/2ºT, Artur, aos 24’/2ºT, e Endrick, aos 40’/2ºT