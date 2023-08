Palmeiras homenageia Abel por marca de 200 jogos no comando do time

O português recebeu uma camisa com o número 200 nas costas. A presidente Leila Pereira foi quem entregou a homenagem.

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

O técnico Abel Ferreira recebeu uma homenagem do Palmeiras pela marca de 200 jogos no comando do clube.

O português recebeu uma camisa com o número 200 nas costas. A presidente Leila Pereira foi quem entregou a homenagem.

Abel também ganhou uma placa comemorativa pela marca. Atualmente, o português soma 205 jogos com o Palmeiras, com 120 vitórias, 46 empates e 39 derrotas.

Abel Ferreira é o sexto treinador que mais dirigiu o clube alviverde e o segundo com mais títulos. O português tem oito conquistas, mesmo número de Vanderlei Luxemburgo, atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez.

Abel é apenas o terceiro técnico a atingir a marca de 200 jogos em uma mesma passagem no clube.

Felipão somou 254 partidas entre 97 e 2000, enquanto Oswaldo Brandão teve 283 duelos entre 71 e 75.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma marca muito considerável, especialmente aqui no Brasil. É um trabalho nosso, e não meu. É de todos que trabalham aqui dentro do CT, no clube com o qual me identifiquei muito rápido pelos valores que partilho. Da minha parte, podem ter a certeza de que tudo faremos para proporcionar alegrias a cada treino e a cada jogo, como foi no último, junto aos nossos torcedores. É para isso que trabalhamos com afinco, dedicação. Obrigado, agradeço de fundo do coração. Gosto da palavra eternidade, me faz lembrar algo. A busca da eternidade é algo que perseguimos desde que chegamos e vamos continuar”, disse Abel Ferreira.