Palmeiras goleia Deportivo Pereira (4-0) e fica a um passo das semifinais da Libertadores

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (23) sua condição de sério candidato à conquista da Copa Libertadores-2023 ao golear por 4 a 0 em sua visita ao colombiano Deportivo Pereira, a surpresa do torneio que chegou às quartas de final em sua primeira participação.

Raphael Veiga, de pênalti aos 23 minutos; Marcos Rocha, aos 31, e Mayke, três minutos depois, abriram caminho para a vitória no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na cidade de Pereira, onde brilhou o atacante Rony, autor do quarto gol aos 82 minutos e com participação nos três anteriores.

Jogando diante de sua torcida em São Paulo, o Verdão terá que confirmar na próxima quarta-feira a classificação para as semifinais, fase que já disputou nas últimas três edições da Libertadores.

O vencedor do confronto enfrentará Boca Juniors ou Racing.

