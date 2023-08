Neymar chega à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal

A apresentação oficial do atacante de 31 anos no novo clube será no sábado, no King Fahd International Stadium de Riade

Neymar foi recebido como herói nesta sexta-feira (18), ao chegar à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal. A apresentação oficial do atacante de 31 anos no novo clube será no sábado, no King Fahd International Stadium de Riade, onde são esperados milhares de torcedores para dar as boas-vindas ao astro brasileiro. Neymar assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal, com um salário de cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual) por temporada, segundo fontes próximas. Ele segue assim os passos de outras estrelas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané, em uma longa lista de jogadores destaque que trocaram a Europa pelo campeonato saudita.

Pelo Paris Saint-Germain, Neymar marcou 118 gols em 173 jogos e conquistou cinco títulos do Campeonato Francês e três da Copa da França, mas sua passagem no clube foi marcada pelas lesões. Apesar de ter ajudado o PSG a chegar à final da Liga dos Campeões em 2020, em que o time francês foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique, o brasileiro ficou de fora de vários jogos importantes devido a questões físicas.