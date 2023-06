Movimento Pestalozziano apresenta I jogos paradesportivos nacionais

O evento busca o desenvolvimento e melhoria da autoestima dos jovens com deficiência, fazendo com que eles reconheçam suas possibilidades

Os Jogos Paradesportivos nacionais configuram o primeiro movimento organizado do Brasil na área da pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e seus familiares pelo Movimento Pestalozziano, que atualmente conta com cerca de 180 organizações assessoradas entre Associações, Federações estaduais e instituições análogas, presentes em todas as 5 regiões do país.

O evento busca o desenvolvimento e melhoria da autoestima dos jovens com deficiência, fazendo com que eles reconheçam suas possibilidades e potencialidades através do esporte. Visando competições mais justas e inclusivas, os jogos paradesportivos serão formados por grupos com níveis de habilidades semelhantes, conforme o desenvolvimento individual de cada atleta.

As organizações trabalham na linha de frente para garantir a defesa de direitos e a oferta de atendimentos especializados nas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho, Esporte e Lazer; promovendo a inclusão social, autonomia e acessibilidade das pessoas com deficiência de forma permanente, continuada e planejada.



Os jogos serão realizados em junho de 2023 na cidade de Brasília, e se propõe a promover lazer, esporte e entretenimento para aproximadamente 450 pessoas, entre atletas, acompanhantes, profissionais e convidados.

As práticas esportivas contribuem para que as pessoas com deficiência alimentem a esperança de um mundo cheio de possibilidades.