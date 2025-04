Morre Aaron Boupendza, jogador da seleção do Gabão, aos 28 anos

O atacante da seleção do Gabão Aaron Boupendza morreu nesta quarta-feira (16), aos 28 anos, após cair do 11º andar de um edifício na China, informou a Federação Gabonesa de Futebol em um comunicado no X.

“O jogador da seleção do Gabão nos deixou como resultado de uma queda do 11º andar de seu prédio na China, onde jogouva pelo Zhejiang FC” no campeonato do país, disse a Fegafoot no comunicado, sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

“É com imensa tristeza que tomo conhecimento da trágica morte de Aaron Boupendza, um talentoso centroavante que honrou o futebol gabonês”, reagiu no X o presidente eleito do país africano, Brice Oligui Nguema.

Segundo a emissora estatal Gabon 24, “as circunstâncias exatas desta tragédia ainda são confusas”, especificando que “uma investigação foi aberta para esclarecer os fatos”.

Formado no Bordeaux, da França, o atleta atuou em outros tempos franceses (Pau, Ajaccio e Tours), antes de jogar em outros países, como Turquia (Hatayspor), Catar (Al Arabi SC), Arábia Saudita (Al Shabab FC), Estados Unidos (FC Cincinnati) e Romênia (Rapid Bucharest). Seu último clube foi o chinês Zhejiang FC, que defendeu desde o início deste ano.

Ele disputou 35 partidas pelo Gabão, marcando oito gols, e participou de duas edições da Copa Africana de Nações (2016 e 2021).

