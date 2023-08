Do drible ao choro, Marcelo vive segundos de drama em noite intensa do Fluminense

Ao tentar desarmar, o argentino teve a perna pisada por Marcelo, que buscava apoiar o pé esquerdo no gramado para continuar a jogada.

Marcelo foi do céu ao inferno em questão de segundos em Argentinos Juniors 1×1 Fluminense, jogo disputado ontem em Buenos Aires pela ida das oitavas de final da Libertadores.

DRIBLE, PISÃO E CHORO

O lateral se envolveu em um lance assustador aos dez minutos do segundo tempo, quando controlava a bola pelo setor esquerdo defensivo da equipe brasileira em busca de um empate os mandantes venciam por 1 a 0.

Ele havia passado por dois marcadores quando carregou para o meio e driblou Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors.

Ao tentar desarmar, o argentino teve a perna pisada por Marcelo, que buscava apoiar o pé esquerdo no gramado para continuar a jogada.

Imediatamente, o brasileiro percebeu a gravidade da lesão e pediu para que o duelo fosse paralisado. Ao chegar perto de Sánchez, o lateral se desesperou.

Visivelmente abalado, Marcelo colocou as mãos na cabeça e se agarrou ao volante André, que tentou amparar o companheiro de equipe.

Menos de um minuto após o pisão, o jogador do Fluminense chorou ainda no gramado do Diego Armando Maradona. Ele acabou expulso pelo árbitro Piero Maza e deixou o local consternado.

Sánchez foi substituído por Minissale e saiu do estádio direto para o hospital Sanatório Finochietto —por lá, foi constatada uma luxação do joelho esquerdo, e ainda não se sabe o período exato em que ele ficará afastado dos gramados.

Marcelo se pronunciou nas redes sociais, disse que não teve intenção de machucar o adversário e desejou melhoras: “Hoje, vivi um momento muito difícil em campo. Sem querer, machuquei um colega de profissão. Quero desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo”.

IMPROVISO NO GOL E EMPATE HEROICO

O Argentinos Juniors ainda mexeu três vezes depois da lesão, fato que esgotou as substituições argentinas e deixou a noite do Fluminense ainda mais intensa.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o goleiro Martín Arias foi expulso após falta dura em Diogo Barbosa.

Sem mais trocas para fazer, o técnico Gabriel Milito precisou colocar o meia-atacante Heredia para defender a meta argentina.

Aproveitando a improvisação, o Fluminense buscou o empate com Samuel Xavier e deixou Buenos Aires vivo na briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Os times voltam a duelar na próxima terça-feira (8), desta vez no Rio de Janeiro. Quem vencer no placar agregado avança de fase.