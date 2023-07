Mahrez se despede do Manchester City e é anunciado pelo Al Ahli, da Arábia Saudita

O atacante argelino Riyad Mahrez se despediu do Manchester City e foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Al Ahli

O atacante argelino Riyad Mahrez se despediu do Manchester City e foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Al Ahli, clube da Arábia Saudita com o qual assinou um contrato válido até 2027. Em um comunicado oficial publicado no site do clube inglês, o jogador de 32 anos agradeceu ao time e relembrou as conquistas dos últimos anos.

“Eu fiz uma vida de memórias maravilhosas aqui. A forma como nós conquistamos o título do Campeonato Inglês e as batalhas que tivemos com o Liverpool, e depois, com o Arsenal, sublinharam nosso desejo coletivo e mentalidade de sermos sempre os melhores”, afirmou o jogador.

Mahrez jogou as últimas cinco temporadas pelo Manchester City, após se destacar com a camisa do Leicester, clube pelo qual conquistou o histórico título inglês da temporada 2015/2016. Embora pouco utilizado na campanha, fez parte do grupo do título inédito da Liga dos Campeões, conquistado pelo City no mês passado. Também foi tetracampeão inglês e bi da Copa da Inglaterra. Com a Argélia, venceu a Copa Africana das Nações de 2019.

Novo clube do atacante argelino, o Al Ahli já tirou outros jogadores de times ingleses, caso do atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, e do goleiro franco-senegalês Edouard Mendy, ex-Chelsea. Após a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, no início deste ano, a Arábia Saudita ganhou força na atual janela de transferências. Kanté e Koulibaly, por exemplo, deixaram o Chelsea e foram para Al Ittihad e Al Hilal, respectivamente. Já Benzema trocou o Real Madrid pelo Al Ittihad