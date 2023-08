Jornais argentinos defendem Marcelo após grave lesão

“Não me pareceu uma ação voluntária e muito menos de má-fé por parte do ex-Real Madrid”, analisou o jornal Olé.

Jornais argentinos defenderam Marcelo após o lance em que o lateral do Fluminense provocou uma assustadora lesão no zagueiro Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors. Os times empataram por 1 a 1 pela Copa Libertadores.

“Não me pareceu uma ação voluntária e muito menos de má-fé por parte do ex-Real Madrid”, analisou o jornal Olé.

O La Nación disse que Marcelo ‘pisou sem querer’ no camisa 3 e ‘em seguida identificou a grave lesão que causou’.

COMO FOI O LANCE

O lateral se envolveu em um lance assustador aos dez minutos do segundo tempo, quando controlava a bola pelo setor esquerdo defensivo da equipe brasileira em busca de um empate —os mandantes venciam por 1 a 0.

Ele havia passado por dois marcadores quando carregou para o meio e driblou Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors.

Ao tentar desarmar, o argentino teve a perna pisada por Marcelo, que buscava apoiar o pé esquerdo no gramado para continuar a jogada.

Imediatamente, o brasileiro percebeu a gravidade da lesão e pediu para que o duelo fosse paralisado. Ao chegar perto de Sánchez, o lateral se desesperou.

EXPULSÃO E DETALHES DA LESÃO

Menos de um minuto após o pisão, o jogador do Fluminense chorou ainda no gramado do Diego Armando Maradona. Ele acabou expulso pelo árbitro Piero Maza e deixou o local consternado.

Sánchez foi substituído por Minissale e saiu do estádio direto para o hospital Sanatório Finochietto —por lá, foi constatada uma luxação do joelho esquerdo, e ainda não se sabe o período exato em que ele ficará afastado dos gramados.

Marcelo se pronunciou nas redes sociais, disse que não teve intenção de machucar o adversário e desejou melhoras: “Hoje, vivi um momento muito difícil em campo. Sem querer, machuquei um colega de profissão. Quero desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo”.