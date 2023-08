Jogo entre lendas de Corinthians e Real esgota dois setores da Neo Química

O amistoso entre os veteranos acontecerá na sexta-feira (1º), dia do aniversário de 113 anos do clube paulista, às 20h30.

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

O reencontro de Corinthians e Real Madrid, na versão entre lendas, esgotou ingressos dos setores Sul e Norte, os mais populares, da Neo Química Arena.

O amistoso entre os veteranos acontecerá na sexta-feira (1º), dia do aniversário de 113 anos do clube paulista, às 20h30.

Apesar de o jogo remeter ao empate por 2 a 2 entre as duas equipes no Mundial de Clubes de 2000, os jogadores que estarão presentes no evento não necessariamente disputaram aquela partida. Até o momento, estão confirmados pelo Corinthians: Julio Cesar (goleiro), Danilo, Índio, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Vampeta, Dinei, Edilson e Fernando Baiano.

Já o Real Madrid será representado pelos brasileiros Sávio e Zé Roberto, o holandês Seedorf, o inglês Steve McManaman, o espanhol Iván Campo e o francês Karembeu, que ficou marcado naquela partida por levar uma caneta de Edilson.

Os ingressos para o jogo são vendidos em um site especial feito para o evento: timaoereal.com.br