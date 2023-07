Italiano Francesco Farioli é o novo treinador do Nice

Farioli foi treinador de goleiros em diferentes times juvenis na Itália e depois na Aspire Academy no Catar

Nice, França

O jovem treinador italiano Francesco Farioli, de 34 anos, assinou contrato de dois anos com o Nice, anunciou o clube francês nesta sexta-feira, e assume oficialmente as funções na segunda-feira, com o regresso da equipe aos treinos para a nova temporada.

Farioli estava sem equipe desde sua saída em fevereiro do turco Alanyaspor. Ele substitui Didier Digard no Nice.

Farioli foi treinador de goleiros em diferentes times juvenis na Itália e depois na Aspire Academy no Catar. Depois ele foi contatado por Roberto de Zerbi, atualmente no inglês Brighton, para fazer parte de sua comissão técnica.

De Zerbi e Farioli trabalharam juntos entre 2017 e 2020 no Benevento e depois no Sassuolo. Em seguida Farioli foi trabalhar na Turquia, onde se tornou, aos 31 anos, o primeiro treinador do Fatih Karagümrük (de março a dezembro de 2021). Mais tarde comandou o Alanyaspor, entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023.

“Ele tem um estilo moderno e uma metodologia de trabalho que valorizamos”, disse o diretor esportivo do Nice, Florent Ghisolfi, ao site do clube.

Didier Digard, de 36 anos, que era treinador do Nice desde a demissão, em janeiro, do suíço Lucien Favre, vai continuar no clube na diretoria do centro de formação.

Agence France-Presse