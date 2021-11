Íbis, o pior time do mundo, conquista feito histórico e sobe para a elite de Pernambuco

Após um empate, o Íbis garantiu o acesso para a Série A do Pernambucano 2022

Qual é o pior time do mundo? Certamente, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é o Íbis Sport Club, uma modesta equipe de Paulista, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Porém, mesmo com a famosa alcunha de “perdedor”, a equipe pernambucana conquistou um acesso inusitado à elite do futebol do estado, após um empate com o Petrolina por 2×2, na tarde deste domingo (14).

A equipe, que leva sempre o famoso slogan de “o pior time do mundo” em seu escudo e em seus uniformes, e que é utilizado como “piada popular” por sua história de sequência de derrotas — a maioria por goleadas — e de fracassos, conquistou uma promoção à Série A do campeonato pernambucano após 21 anos. A última vez que o “pássaro preto” disputou o torneio foi em 2000.

Na campanha em que a equipe disputou na segunda divisão do campeonato pernambucano, a sequência de derrotas que deixaram a equipe mundialmente famosa não estiveram presentes. Em 12 jogos, o Íbis venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu apenas dois.

A tarde “incomum” da história do Íbis quase teve um recheio a mais. O Íbis que começou perdendo para o Petrolina, virou o jogo no segundo tempo e estava conquistando pela primeira vez o título da Série B do pernambucano. Porém, deixou a equipe adversária virar o jogo, fazendo com que o Caruaru City, equipe estreante na Série B do pernambucano, ficasse com o título inédito do torneio. Tanto o time de Paulista quando a de Caruaru conquistaram a promoção para a elite no ano que vem.

Agora, o “pior time do mundo” disputará a Série A do Campeonato Pernambuco de 2022 com as dez melhores equipes do estado, entre elas, os tradicionais Sport, Santa Cruz e Náutico.

Por que o pior time do mundo?

A equipe da região metropolitana do Recife é conhecida mundialmente como “o pior time do mundo” após ter um tráfico desempenho de nove derrotas seguidas e uma sequência de 23 partidas sem vencer. O Íbis ficou por um período de três anos e onze meses ganhar.

Para ter ideia, no dia 20 de Julho de 1980, o Íbis venceu o Ferroviário de Cabo de Santo Agostinho por 1 a 0. Essa foi a última oportunidade em que o time venceu uma partida antes da sequência de 23 jogos sem vencer. Somente no dia 17 de junho de 1984, quando a equipe de Paulista bateu o Santo Amaro por 3 a 1, os torcedores puderam comemorar outra vez.

Além disso, o maior ídolo do Íbis Sport Club, conhecido como o “artilheiro” e “matador” da história do time pernambucano é Mauro Shampoo, que anotou pela equipe — acredite — um gol apenas. Mauro, hoje possui um famoso salão de beleza em Recife, completamente estilizado com referências ao futebol e a equipe “perdedora”, e é tratado como personagem icônico do futebol permanece até os dias atuais.