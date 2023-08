Hugo Calderano e Bruna Takahashi são esperanças de título no WTT Contender, no Rio de Janeiro

A partir de hoje, na Arena Carioca 1, alguns dos melhores atletas do tênis de mesa mundial começam as disputas da fase principal WTT Contender do Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que uma competição deste porte é realizada no país.

As principais esperanças de título na competição do Rio de Janeiro são Hugo Calderano, atual número 4 do mundo, e Bruna Takahashi, 41º colocada no ranking mundial, mas que vem de bons resultados recentes no circuito, com um bronze recente no WTT Contender em Tunes, na Tunísia, há um mês.

Bruna Takahashi disputará as competições no individual, duplas femininas e duplas mistas. Foto: Miriam Jeske/CBTM

“A competição está muito forte, assim como se fosse em qualquer outro Contender. Estamos aqui na briga. Meu primeiro jogo já é muito difícil, mas estou confiante, principalmente para jogar em casa, com o apoio da torcida”, disse Bruna Takahashi, em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília.

Esse será o primeiro campeonato que Calderano disputará no Brasil desde 2018, quando venceu o Campeonato Brasileiro disputado em Concórdia (SC). Ele também esteve presente no desafio Brasil x França no ano passado, na mesma Arena Carioca 1, quando venceu as duas partidas em que disputou. O brasileiro faz parte de uma equipe na Alemanha e também chegou a disputar campeonato de clubes no Japão nesta temporada.

Além disso, os dois atletas ressaltaram a importância da competição no Brasil. “É muito importante esses abertos no Brasil, pois ajuda não só os atletas a ganharem uma visibilidade, como o esporte como um todo. É uma iniciativa muito legal, principalmente para atrair crianças e adultos, pois uma coisa leva a outra, com as pessoas interessadas, o esporte cresce e ajuda a gente também”, destacou Bruna.

“Para mim é sempre muito importante jogar no Brasil. Sinto bastante a energia do pessoal, da torcida, o que me ajuda bastante. Não só para essa competição como para as demais, pois consigo recuperar as energias. Sem contar que é importante para o tênis de mesa brasileiro ver os melhores do mundo jogando aqui”, disse Calderano.

Retrospecto

Calderano iniciou a temporada como dois títulos, em Doha e em Durban. Depois disso, o os melhores resultados foram as semifinais do Gran Smash de Singapura, quando perdeu para o líder do ranking Ma Long, da China, e mais recentemente no Star Contender de Ljubljana, quando perdeu para o também chinês Fan Zhendong. O seu último torneio foi há uma semana, quando caiu na primeira fase no WTT Contender de Lima para o chinês naturalizado eslovaco Wang Yang.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tive uma lesão às vésperas do mundial, o que me fez perder o ritmo. Mas isso é normal em meio a tantas competições, isso é normal. Para superar isso é continuar trabalhando e sempre buscar o seu melhorar”

Além de Calderano e Bruna , o Brasil terá como representantes Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, no masculino; Bruna Alexandre, Giulia Takahashi e Laura Watanabe, no feminino. Nas duplas, o Brasil ainda conta com Eric Jouti, Carlos Ishida e Victoria Strassburger, que fazem duplas com jogadores que estão na chave individual.

Agenda dos Brasileiros

10h

Carlos Ishida/ Victoria Strassburger (BRA) 0x3 Bruna Takahashi/ Vitor Ishiy (BRA)

10h35

Giulia Takahashi/Guilherme Teodoro (BRA) 3×1 Ludomir Pistej/ Barbora Balazova (ESL)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h45

Laura Watanabe (BRA) 0x3 Li Yu-Jhun (TPE)

14h

Bruna Takahashi/ Giulia Takahashi (BRA) x Shin Yubin/ Jeon Jihee (COR)

15h10

Carlos Ishida/ Guilherme Teodoro (BRA) x Liam Pitchford/ Paul Drinkhall (ING)

15h45

Vitor Ishiy/ Eric Jouti (BRA) x Lubomir Pistej (ESL)/ Nandor Ecseki (HUN)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h

Bruna Alexandre (BRA) x Arantxa Cossio Aceves (MEX)

Elizabeta Samara (ROM) x Bruna Takahashi (BRA)

18h35

Hugo Calderano (BRA) x Cho Seungmin (COR)

19h10

Guilherme Teodoro (BRA) x Patrick Franziska (ALE)

Kristian Karlsson (SUE) x Vitor Ishiy (BRA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h45

Giulia Takahashi (BRA) x Chen Szu-Yu (TPE)