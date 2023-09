Guarani trabalha para comprar meia Bruninho e atacante Bruno José em definitivo

O clube de Campinas abriu negociações para contratar em definitivo o meia Bruninho e o atacante Bruno José.

Apesar de o Guarani estar focado na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, em que briga pelo acesso, a diretoria já trabalha para manter dois destaques para a próxima temporada. O clube de Campinas abriu negociações para contratar em definitivo o meia Bruninho e o atacante Bruno José.

Bruninho, emprestado pelo Atlético-MG, vive grande temporada e já atuou em 38 jogos na temporada, marcando dez gols, três no Paulistão e sete na Série B. Dois deles foram no último jogo, em que o Guarani superou o Tombense por 3 a 0, em casa. Foi a primeira vez que o jogador de 23 anos marcou mais de um gol no mesmo jogo pelo time paulista.

As conversas com o Atlético-MG, porém, estão em fase inicial. O clube mineiro quer cerca de R$ 2,5 milhões para vender 50% dos direitos econômicos de Bruninho. O Guarani pediu um parcelamento para 2024, mas o Atlético deseja receber o valor à vista.

No caso de Bruno José, o Guarani precisará conversar com o Cruzeiro, clube que o emprestou até o fim desta temporada. Os valores, porém, são mantidos em sigilo. O jogador de 25 anos já fez 34 jogos na temporada, marcou cinco gols, além de oito assistências.

O time paulista vem de três vitórias seguidas e Bruno José participou diretamente delas. Marcou o gol no dérbi com a Ponte Preta e contribuiu com assistências contra Chapecoense e Tombense.

Após vencer o Tombense, o Guarani chegou a 50 pontos, na vice-liderança, atrás apenas do Vitória, com 52. O time paulista volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 29ª rodada.