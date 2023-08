Guarani mira contratação de atacante Iago Teles, do CSA, para reta final da Série B

Guarani continua atento ao mercado para reforços pontuais visando a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani continua atento ao mercado para reforços pontuais visando a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo alvo é o atacante Iago Teles, de 23 anos, que defende o CSA na Série C. O executivo do clube alagoano, Daniel Kaminski, confirmou que as negociações estão avançadas.

Iago Telles tem bastante experiência no futebol paulista. Revelado pelo Osasco Audax, passou ainda por Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, Ituano e, nesta temporada, pela Inter de Limeira, pela qual fez 11 jogos e um gol. Depois, se transferiu para o CSA, onde disputou 21 jogos e fez um gol. O Botafogo-PB também está em seu currículo.

Se a negociação for confirmada, ele terá uma concorrência ampla no Guarani. Bruno Mendes, Derek, João Victor, Bruno José, Pablo Thomaz, Lucas Silva e Robinho são opções no ataque do técnico Umberto Louzer.

A negociação é possível porque a CBF permite que jogadores de times eliminados da Série C sejam contratados por clubes da Série B e sejam registrados entre 3 e 15 de setembro. O CSA está em 11º lugar na Série C, com 24 pontos, e não tem mais chances de se classificar.

Após vencer o Sport, por 3 a 1, o Guarani está em sétimo lugar da Série B com 40 pontos, apenas três a menos do que o Juventude, que fecha o G-4 com 43. O time volta a campo neste sábado, às 17h, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA), pela 25ª rodada. Na rodada seguinte, terá o dérbi com a Ponte Preta, marcado para sábado (2), às 18h, no Brinco de Ouro.