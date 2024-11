Gerson garante empate com Uruguai e Brasil fecha o ano em 5º nas Eliminatórias

LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

No último compromisso da seleção brasileira em 2024, a equipe comandada por Dorival Júnior empatou por 1 a 1 contra o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 12º rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Ao fim da partida, a seleção ouviu vaias da torcida.

Com o resultado, o Brasil caiu uma posição na tabela de classificação e encerra o ano em 5º, com 18 pontos -os seis primeiros garantem vaga direta no Mundial. A Argentina, que venceu o Peru por 1 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires, lidera com 22.

Vindo de um empate contra a Venezuela fora de casa, a seleção pentacampeã se valeu do apoio da torcida para iniciar a partida pressionando o Uruguai no campo do adversário, mas sem conseguir criar chances reais de perigo ao gol do arqueiro uruguaio Rochet. Ederson tampouco precisou fazer grandes defesas na primeira etapa.

Na volta do intervalo, com as duas equipes em busca do resultado, os gols não demoraram a sair.

Aos 9 minutos, o meia Valverde, do Real Madrid, recebeu na entrada da grande área, se livrou da marcação de Bruno Guimarães e bateu no canto esquerdo do gol brasileiro, sem chance de defesa para Ederson.

Logo depois do gol, Dorival Júnior fez modificações no time, com as entradas de Luiz Henrique e Gabriel Martinelli no lugar de Igor Jesus e Abner.

Pouco depois, aos 16, veio o gol de empate com Gerson, que acertou forte chute rasteiro da entrada da grande área após corte da zaga uruguaia. Foi o primeiro gol do volante do Flamengo com a camisa da seleção brasileira.

O Brasil se animou após o gol e criou uma série de boas oportunidades, principalmente com Vinicius Junior e Martinelli, mas sem efetividade.

Dorival ainda colocou Estêvão em campo pela ponta direita, no lugar de Savinho, mas a joia do Palmeiras não conseguiu furar a retranca da zaga uruguaia.

Foi o 81º encontro entre Brasil e Uruguai, com 38 vitórias da seleção brasileira, 21 da uruguaia, além de 22 empates.

A última vitória brasileira contra a Celeste foi em outubro de 2021, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, com uma goleada de 4 a 1 na Arena Amazônia, em Manaus. Neymar, Raphinha (duas vezes) e Gabigol marcaram para o Brasil, com Luis Suárez descontando para a seleção celeste.

Nos dois últimos confrontos, o Uruguai levou a melhor, com vitória por 2 a 0 pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, em outubro de 2023, em partida que ficou marcada pela grave lesão de Neymar. Nas quartas de final da Copa América, em julho, os uruguaios venceram nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

No primeiro ano de Dorival Júnior à frente da seleção, foram seis vitórias, sete empates e uma derrota.

No período, a equipe verde-amarelo teve vitória importante contra a Inglaterra em Wembley, na estreia do treinador, e arrancou empate contra a Espanha no Santiago Bernabéu na sequência, além de conseguir goleadas por 4 a 1 contra o Paraguai na Copa América, e por 4 a 0 contra o Peru pelas Eliminatórias.

Mas acabou eliminada precocemente na Copa América, com um desempenho fraco em campo que atraiu críticas aos jogadores e ao técnico.

O trabalho de Dorival também foi marcado no período por mudanças constantes no time titular em busca de uma formação ideal.

Sem receber muitas oportunidades no Real Madrid, Endrick acabou perdendo espaço também na seleção, com o técnico privilegiando a dupla do Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, Luiz Henrique e Igor Jesus.

No meio de campo, Gerson assumiu o protagonismo e foi um dos destaques positivos, aproveitando o desempenho abaixo do esperado de Lucas Paquetá, que convive com investigações sobre suposta manipulação em partidas da Premier League.

O próximo compromisso do Brasil pelas Eliminatórias está previsto para 20 de março, quando enfrenta a Colômbia em casa. Em seguida, encara a atual campeã mundial Argentina na casa do adversário, no dia 25.

BRASIL

Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Paquetá) e Raphinha; Savinho (Estêvão), Vini Jr. e Igor Jesus (Luiz Henrique). Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI

Rochet, Varela, Giménez, Mathias Olivera e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri (Puma Rodríguez), Maxi Araújo (Cristian Olivera) e Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Jose Retamal (Chile)

Cartões amarelos: Raphinha, Paquetá e Gabriel Magalhães (BRA); Ugarte e Varela (URU)

Gols: Valverde (URU) aos 9′, e Gerson (BRA), 16’/2ºT