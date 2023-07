França abre o placar e Brasil empata com Debinha na Copa do Mundo feminina

As jogadoras comandadas pela técnica sueca Pia Sundhage chegaram ao duelo embaladas após a goleada na estreia por 4 a 0 sobre o Panamá

A seleção brasileira encara a França, neste sábado (29), pela segunda rodada da Copa do Mundo de futebol feminino. A partida começou às 7h, no Suncorp Stadium, na Austrália, e está em andamento.

A atacante francesa Le Sommer abriu o placar aos 17 minutos. A jogadora fez gol de cabeça após cruzamento de Karchaoui. Antes, a França já tinha feito outros três chutes a gol.

Já no início da etapa final, a atacante Debinha empatou após uma intensa troca de passes que sobrou para atacante colocar no fundo das redes gaulesa.

As jogadoras comandadas pela técnica sueca Pia Sundhage chegaram ao duelo embaladas após a goleada na estreia por 4 a 0 sobre o Panamá. Já as francesas pisaram no estádio de Brisbane buscando recuperação após um frustrante empate sem gols com a Jamaica.

HISTÓRICO

Até a partida deste sábado, equipe brasileira jamais venceu a França no futebol feminino. São 11 duelos na história, com seis triunfos franceses e cinco empates. Pior: há quatro anos, o time europeu foi quem eliminou a equipe de Marta e companhia na Copa disputada na França.

O cenário, desta vez, é bem diferente. Eliminada nas quartas de final no Mundial de 2019 e nas semifinais da Eurocopa de 2022, a França teve problemas entre jogadoras e a comissão técnica, trocada a apenas três meses da atual Copa. Chegou Hervé Renard, treinador da Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina, que ainda tenta se achar.

Já o Brasil contratou a sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica à frente dos Estados Unidos, e construiu um ciclo considerado bastante positivo. A equipe caiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, com derrota nos pênaltis para o Canadá, que viria a ficar com a medalha de ouro. Depois disso, obteve resultados expressivos. Vencedora da Copa América, sem grandes rivais continentais, mostrou força também em duelos com potências da Europa.