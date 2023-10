Flamengo oficializa a contratação do técnico Tite até o fim de 2024

Tite assina depois de longas conversas desde a decisão sobre a saída de Jorge Sampaoli. Ele era o favorito e foco da diretoria.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo oficializou a contratação do técnico Tite nesta segunda-feira (9). Ele assina contrato com o clube até o fim de 2024, quando acaba o mandato do presidente Rodolfo Landim.

A assinatura aconteceu nesta segunda em um hotel no Rio de Janeiro. O treinador chega ao clube ao lado dos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.

O treinador é aguardado no Ninho do Urubu nesta terça (10), na reapresentação do elenco. O grupo folgou nesta segunda. A estreia será contra o Cruzeiro, no dia 19.

Tite assina depois de longas conversas desde a decisão sobre a saída de Jorge Sampaoli. Ele era o favorito e foco da diretoria.

O acerto aconteceu no domingo (8), após uma reunião entre o vice de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o agente de Tite, Gilmar Veloz.

A ideia da diretoria rubro-negra é que o técnico aproveite a Data Fifa para treinar o time para a volta do Brasileiro. Além disso, ele atuará na montagem do elenco rubro-negro para 2024.

PRIMEIRO TRABALHO

O treinador precisou mudar os planos iniciais para trabalhar no Fla de imediato, já que a ideia quando deixou a seleção, em dezembro de 2022, era ficar uma temporada sem atuar em clubes brasileiros.

A meta de Tite era inicialmente buscar uma oportunidade atrativa no exterior. Mas a proposta que ele queria não veio. Assim, passou a considerar o mercado nacional.

Este será o primeiro trabalho do treinador depois de deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022.

ELENCO

Treinador da Seleção de 2016 a 2022, Tite convocou diversos jogadores do Flamengo nesse período.

Onze atletas do Fla foram lembrados pelo técnico, que também elogiava com frequência os principais nomes em convocações. São eles: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.

Mas houve um certo conflito com Gabigol. Tite não o convocou para a Copa-2022. Em cima de um carro elétrico, após a conquista da Libertadores, a torcida criticou o treinador com palavras ofensivas. Gabigol festejou.

O treinador terá o primeiro contato com o elenco amanhã. A chegada na Data Fifa também foi estratégica para que ele pudesse ter tempo de preparar o time.