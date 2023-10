Fim de uma era: Marta encerra sua jornada na Copa do Mundo

A jornada de Marta Vieira da Silva na Copa do Mundo Feminina terminou depois que o Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.

O Brasil teve um bom começo na Copa do Mundo Feminina da FIFA quando a jovem Ary Borges marcou três gols na vitória por 4 a 0 contra o Panamá. A equipe esperava que a combinação de jogadoras jovens e experientes sob o comando da treinadora Pia Sundhage pudesse levá-la à vitória.

Depois disso, as coisas não saíram como planejado. A equipe perdeu para a França por 2 a 1 e, no jogo seguinte, para a Jamaica. O jogo contra as Reggae Girlz terminou empatado em 0 a 0, um resultado que marcou uma conquista significativa para a Jamaica, pois foi a primeira vez que o país se classificou para as oitavas de final.

A saída do Brasil nesse momento marcou a eliminação mais precoce da equipe desde 1995. É um momento triste para Marta, que havia declarado antes da primeira partida do Brasil que essa seria sua última participação na Copa do Mundo.

A carreira de Marta

Marta ganhou o prêmio de Jogadora do Ano da FIFA seis vezes. Nenhuma outra jogadora de futebol feminino ganhou o prêmio mais de três vezes. Ela chegou a ganhar o prêmio cinco vezes seguidas, de 2006 a 2010.

Ela recebeu os prêmios Chuteira de Ouro e Bola de Ouro por ter sido a artilheira e a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2007. Além disso, ela também é a maior artilheira de todos os tempos do Brasil, tanto para homens quanto para mulheres, com 115 gols.

“Vinte anos atrás, ninguém sabia quem era Marta na minha primeira Copa do Mundo”, disse Marta. “Vinte anos depois, nos tornamos uma referência para muitas mulheres em todo o mundo, não apenas no futebol.”

Marta expressou seu otimismo de que a equipe feminina do Brasil continuará a prosperar apesar de sua saída da Copa do Mundo.

“Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo no futebol feminino no Brasil e no mundo. Continuem apoiando”, disse ela. “Porque para elas, é apenas o começo. Para mim, agora é o fim da linha.”

As mulheres foram incluídas quando o futebol chegou ao Brasil pela primeira vez, vindo da Europa, em meados do século XIX. A palavra usada para descrever uma torcedora, “torcedor”, vem da ideia de mulheres acenando com lenços brancos para mostrar sua paixão por seus times favoritos.

