Falcão e Emerson Sheik estarão no Legends Game Brasil no Ginásio do Ibirapuera, dia 18/11, com participação especial de Adriano Imperador

Antes da partida principal solidária, evento terá disputa de futsal da várzea com as quatro principais equipes de São Paulo: Madruga, Fênix, Biqueira e Lagoa.

A 4ª edição da partida de futsal festiva e solidária, Legends Game Brasil, trará a São Paulo-SP, no dia 18 de novembro (sábado), no Ginásio do Ibirapuera (Ginásio Geraldo José de Almeida), dois craques conhecidos e queridos do público: Falcão, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, e Emerson Sheik, ex-jogador e ídolo do Corinthians. Além disso, um dos maiores atacantes do futebol mundial, Adriano Imperador, fará uma participação especial no evento.

Junto a eles, o evento contará com outros grandes nomes que foram convidados: Amaral, Madson, Zé Love, Douglas Viegas “Poderosíssimo Ninja”, Adonias Freestyle, Diego Freestyle, Lucaneta, Jukanalha, e muitos outros que ainda estão confirmando presença.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/legends-game-brasil-falcao-vs-sheik/2202720. Eles serão divididos em três categorias: inteira, meia (conforme a legislação apresentando documentação na entrada) e o Ingresso Solidário, que pagará 50% da entrada inteira mais um quilo de alimento não perecível.

O valor do anel inferior custará R$ 80,00 (+taxa da bilheteria) e do anel superior R$ 40,00 (+taxa da bilheteria). Levando 01 kg de alimento, o valor ficará pela metade: R$ 40,00 (+taxa da bilheteria) e R$ 20,00 (+taxa da bilheteria).

Os alimentos arrecadados serão distribuídos para instituições carentes de São Paulo. Parte da renda será revertida para o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer).

O Ginásio do Ibirapuera tem capacidade para 10 mil pessoas e terá os portões abertos a partir das 13h, com a disputa do futsal de várzea, com as quatro principais equipes de São Paulo se duelando: Madruga, Fênix, Biqueira e Lagoa. Serão duas semifinais e a grande final. Cada equipe contará com 15 atletas na disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Legends Game Brasil é uma grande oportunidade para o público de São Paulo assistir aos três grandes gênios do futebol lado a lado. O horário do jogo festivo está marcado para 18h30.

“Estão todos convidados para esse grande evento esportivo e solidário. Será um evento para toda a família e futebol é o que não vai faltar”, destaca Falcão, um dos padrinhos do evento e eleito o melhor jogador de futsal do mundo por seis vezes.

Já o ídolo do timão Emerson Sheik lembra da importância da causa: “Poder dividir a quadra com esses grandes nomes é uma honra. Quem estiver presente vai poder acompanhar de perto jogadas espetaculares e o principal, ajudar quem precisa com os alimentos arrecadados”.

Organização

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento Legends Game Brasil é organizado pelo Grupo Zarif. “Nossa missão é unir entretenimento e esporte, levando alegria ao público presente e aos telespectadores através da sensação saudosa de poder rever seus ídolos, com participações de grandes nomes do entretenimento em geral, como Youtubers, músicos e artistas”, explica Bruno Zarif.

O Legends Game Brasil em São Paulo conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Para mais informações: Instagram: @legendsgamebrasil e Facebook: fb.com/legendsgamebrasil

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Legends Game Brasil

Local: Ginásio do Ibirapuera – São Paulo | Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo-SP.

Data: 18 de novembro (sábado)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: portões abertos a partir das 13h e evento principal 18h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/legends-game-brasil-falcao-vs-sheik/2202720