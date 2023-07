Ex-Corinthians, Du Queiroz faz 1° gol pelo Zenit em seu segundo jogo

Nesta terça-feira (4), Du Queiroz marcou o único gol do Zenit na derrota para o Estrela Vermelha, da Sérvia, por 2 a 1

Du Queiroz já chegou mostrando serviço no Zenit, da Rússia, e deixou sua marca em um amistoso da equipe.

Nesta terça-feira (4), Du Queiroz marcou o único gol do Zenit na derrota para o Estrela Vermelha, da Sérvia, por 2 a 1, em um amistoso de pré-temporada [veja no final da matéria].

No segundo tempo, o volante apareceu dentro da área, recebeu passe de Vasilev e bateu colocado, de esquerda, para anotar o tento.

Na partida, inclusive, o Zenit contou com diversos jogadores brasileiros entre os titulares. Robert Renan, Claudinho, Malcom e Mantuan também começaram o duelo.

Esta foi a segunda partida de Du Queiroz desde sua chegada ao Zenit. Antes, ele foi titular no amistoso contra Neftçi Baku.

O ex-volante do Corinthians se apresentou ao Zenit no final de junho. Ele foi envolvido na negociações que garantiu a permanência de Yuri Alberto, em definitivo, no clube alvinegro.